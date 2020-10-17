قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية اتبعت الإجراءات التي تحافظ على توصيل المعلومة للطالب دون تأخير في مواعيد المحاضرات.
وأضاف "مرتضى"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الطالب سيتمكن من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس ومع زملائه الطلاب، إضافةً إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم إعلانه عبر الموقع الرسمي للكلية، حيث تم إنشاء إيميلات رسمية يتعامل بها الطالب مع الموقع الرسمي بعد أن تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي 2020_2021.
كما أعلن موعد امتحان قبول الطلاب المستجدين بقسم اللغة الانجليزية، وهو الاحد الموافق 25- 10- 2020 الثانية عشرة ظهرا، في القاعة 415 بالاضافة الي احضار صورة شهادة الثانوية العامة قبل دخول الامتحان.
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التعليقات على موعد امتحان قبول الطلاب المستجدين في قسم اللغة الإنجليزية بـ آداب عين شمس
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