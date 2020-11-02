رئيس جامعة طنطا : حل مشكلة التجنيد للخريجين

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صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن حل مشكلة التجنيد الخاصة بخريجي كليات جامعة طنطا، بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والدفاع.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى لم يتوان فى التواصل مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والذي وافق على إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد المختلفة، وذلك للشهادات التي تم اعتمادها خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2/11/2020 حتى 24/11/2020 وذلك حتى لا يتضرر أي من أبنائنا الطلاب بسبب أي تأخير في اعتماد النتائج.

وأشاد الدكتور عماد عتمان بدور القوات المسلحة التى لا تدخر جهدًا للتيسير على أبنائنا الطلاب واستجابتها السريعة لاتاحة الفرصة لهم لتأدية الواجب الوطنى .

المصدر: elbalad

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