أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ميكس جريل في المنزل



ميكس جريل ميكس جريل

ميكس جريل من الأطباق الرئيسية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في المطاعم و المحلات نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل ميكس جريل.



مقادير ميكس جريل

لحم مفروم

منديل

طرب

كمون

بهارات مشكلة

ملح

فلفل أسود

زعتر ناشف وفريش

جنزبيل بودرة

حبهان

بصل مبشور

لحمة كباب

سجق

دجاج

كبدة

خل

جوزة الطيب

بهارات مشويات

كزبرة ناشفة

بابريكا

سكر

زبادي

طماطم مبشورة

فلفل حار

فلفل ألوان

بصل

مستردة

ليمون

جنزبيل

صويا صوص

بابريكيو صوص

زيت زيتون



طريقة تحضير ميكس جريل

تفرم الطماطم والبصل في الكبة مع إضافة زعتر ناشف وفرش

تضاف بودرة ثوم وبصل وبهارات مشويات وجوزة الطيب وكزبرة ناشفة وبابريكا وبهارات

يوضع أيضا سكر وكمون ومستردة وزبادي وليمونة والجنزبيل وصويا صوص وباربيكيو صوص ثم خل

يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون وملح وفلفل أسود

يتبل السجق بالخليط ويُشوَى، وتكرر نفس الطريقة مع الدجاج واللحمة والكبدة

لتتبيلة الكفتة يوضع بصل وجوزة الطيب وكمون وتوابل كفتة وبهارات وملح

يضاف فلفل أسود ويفرم جيدًا مع الكفتة في الكبة

ترفع على الأسياخ وتشوى على الشواية الساخنة حتى تنضج

يغلف جزء من الكفتة بالمنديل المتبل بالتتبيلة، ثم توضع في أسياخ وتشوى

يوضع في طبق التقديم مع الطماطم والفلفل الحار والبصل المشوي،

ويقدم بالهنا

