أسهل طريقة لشوي البطاطا دون فرن



شوى البطاطا شوى البطاطا

تشعر ربة المنزل بالإرهاق من شوى البطاطا فى الفرن فهى تأخذ الكثير من الوقت والجهد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة اقتصادية وعمليه لشوى البطاطا بدون فرن وهى عبارة عن الآتي.



تحضير البطاطا المشوية على البوتجاز دون فرن.



- يفرد ورق أبيض في حلة كبيرة مناسبة لحجم البطاطا.

- يبلل الورق المفرود في الحلة بالكامل مع صب القليل من الماء في القاع للتسوية.

- توضع البطاطا في الحلة على الورق المبلل.

- تغطى البطاطا بالورق الأبيض المبلل ثم ترفع الحلة على نار عالية.

- وعند سماع غليان الماء تترك حلة البطاطا لمدة ساعة على نار هادئة حتى تمام التسوية.