طريقة عمل صينية سمك ماكريل

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صينية سمك ماكريل

يحتوى السمك على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مج تناوله بكميات معتدلة على مدار الشهر وعدم اقتصار الوجبات على اللحوم والدواجن.
ومن بين الاشياء التى تجعل البعض لايتناول القدر الكافي من الاسماك هو انه لايحب مذاقها أو يجد أن الاكلات الاخرى مذاقها احلى واجمل.

نعرض لكم طريقة عمل صينية سمك ماكريل بمذاق رائع وشهي لايقاوم على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير صينية سمك ماكريل :
سمك ماكريل
ثوم
بصل
فريك
طماطم
زعتر
كمون
بهارات ليمون
شطة
دقيق
كرفس
كرات
ملح
فلفل أسود
زيت
كزبرة خضراء

طريقة عمل صينية سمك ماكريل :
* قومي بفرم الثوم والبصل و الكرات وحمريهم في طاسة بها زيت ساخن على النار.

* ضعي الطماطم مع صلصة و ملح و فلفل و بشر الليمون و البهارات واتركيهم قليلا حتى النضج.

* ضيفي الفريك المنقوع علي الصلصة و اتركيهم حتي الغليان ثم قطعي الليمون و الفلفل الحار و افرميهم مع زعتر و كمون و بهارات و ملح و فلفل ثم ضعي الخليط في الطاجن .

* ضعيه على الماكريل من الداخل ورشة زيت و ادخليه الفرن حتي ينضج وبعد ذلك اخرجيه ثم ضيفي عليه خليط الصلصة و الفريك و ادخليهم الفرن مره اخري حتي يكتمل التسوية و يقدم.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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