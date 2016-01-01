يحتوى السمك على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مج تناوله بكميات معتدلة على مدار الشهر وعدم اقتصار الوجبات على اللحوم والدواجن.
ومن بين الاشياء التى تجعل البعض لايتناول القدر الكافي من الاسماك هو انه لايحب مذاقها أو يجد أن الاكلات الاخرى مذاقها احلى واجمل.
نعرض لكم طريقة عمل صينية سمك ماكريل بمذاق رائع وشهي لايقاوم على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير صينية سمك ماكريل :
سمك ماكريل
ثوم
بصل
فريك
طماطم
زعتر
كمون
بهارات ليمون
شطة
دقيق
كرفس
كرات
ملح
فلفل أسود
زيت
كزبرة خضراء
طريقة عمل صينية سمك ماكريل :
* قومي بفرم الثوم والبصل و الكرات وحمريهم في طاسة بها زيت ساخن على النار.
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