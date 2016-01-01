استشاري يقدم نصائح للوقاية من الإصابة بـ تصلب الشرايين



تصلب الشرايين تصلب الشرايين

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن تصلب الشرايين من الأمراض الخطيرة، حيث تصاب الشرايين وهي الأوعية الدموية التي تقوم بنقل الأكسجين والموارد الغذائية من جهة القلب إلى الأعضاء الأخرى في مختلف أنحاء الجسم، ويعد تصلب الشرايين من الأمراض بطيئة التطور، والتي من الممكن أن تبدأ أساساتها منذ فترة الطفولة، وعلى الرغم من أنّ السبب الرئيس لحدوث هذه الحالة غير معروف تمامًا، إلّا أن تصلب الشرايين يتسبب بأذية على مستوى الطبقة الداخلية من الشرايين.



وقال الدكتور وليد الدالى تختلف كيفية حدوث انسداد الشرايين باختلاف العامل المسبب لها، فقد يحدث الانسداد نتيجة للتراكم التدريجي للدهون على الجدران الداخلية للشرايين، وقد يحدث الانسداد نتيجة لارتفاع لزوجة الدم، وزيادة الرواسب الدموية التي تتجمع على الجدران الداخلية للشرايين أيضًا، وقد يحدث الانسداد بصورة مفاجئة، نتيجة لوجود جلطة دموية مثلًا أو تسرب.



وأكد الدكتور وليد الدالى للوقاية من انسداد الشرايين هناك قائمة من النصائح والتعليمات السلوكية التي نوصى بها، وأهم نصيحتين، هما الإقلاع عن التدخين والبعد عن مخالطة المدخنين باستمرار لتجنب مخاطر التدخين السلبي أيضا، والحفاظ على ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية باستمرار، والبعد عن العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

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وأشار الدكتور وليد الدالى تختلف الطريقة المتبعة في علاج انسداد الشرايين باختلاف عدة عوامل متغيرة، من أهمها عمر المريض، ومكان الانسداد، فالانسداد الموجود في المناطق الحيوية أو الحرجة بالجسم لا يعامل معاملة الانسدادات الموجودة في مناطق أقل خطورة، ونوع الانسداد، فبعض الطرق المستخدمة في علاج الانسدادات الجزئية قد لا تصلح في علاج الانسداد الكلي، والعامل المسبب للانسداد.