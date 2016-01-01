كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم.. بـ 4 حلول غير متوقعة



احتباس المياه بالجسم احتباس المياه بالجسم

قبل أن نتحدث عن كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم فعلينا معرفة الأسباب، ومن أبرزها تناول بعض الأكلات أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ويأتي هنا التساؤل عن كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم .



ومن أبرز الأمراض التي يمكن أن تسبب في احتباس المياه بالجسم أمراض القلب أو الكلى أو الكبد، لذا سنقدم لكم وفقا لما نشر في موقع بولد سكاى الهندى كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم عبر طرق ونصائح بسيطة.



1- الحصول على نوم جيد

وعن كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم أظهرت الدراسات أن النوم قد يؤثر على صحة الكلى ، ويحدث خلل فى توازن الصوديوم والسوائل، لذا فقد يساعد الحصول على ليلة نوم جيدة الجسم في الحفاظ على مستوى الماء وتقليل احتباس الماء.

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2- شاي الهندباء :ويعتبر شاي الهندباء أحد الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل للتخلص من احتباس المياه بالجسم، وذلك لأن عشبة الهندباء عشبة مدرة طبيعية للبول.وأظهرت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا ثلاث جرعات من مستخلص أوراق الهندباء على مدار 24 ساعة زادوا من إدرار البول بنسبة كبيرة، لذا فهي أحد الحلول الممتازة للإجابة عن كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم.3 - الكربوهيدرات المكررةوبالنسبة لـ كيفية التخلص من احتباس المياه بالجسم فقد يزيد استهلاك الكربوهيدرات المكررة من نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين والتي تؤدي إلى احتفاظ الجسم بمزيد من الملح عن طريق رفع مستوى إعادة امتصاص الملح في كليتيك، مما يؤدي إلى تراكم السوائل الزائدة داخل الجسم، لا يجب تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة كـ الحبوب المصنعة وسكر المائدة والدقيق الأبيض.4- الشاي أو القهوة :ومن أهم طرق التخلص من احتباس المياه بالجسم فإن القهوة والشاي على مادة الكافيين، والتي لها تأثير مدر للبول خفيف وقد يساعد في تقليل احتباس الماء ومشاكل الكلى.