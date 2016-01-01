أطعمة ممنوعة لمرضى البهاق توقف عن تناولها فورا



مرضى البهاق مرضى البهاق

البهاق مشكلة طويلة الأمد حيث تفقد بقع الجلد النامية لونها. يمكن أن يؤثر على الأشخاص من أي عمر أو جنس أو مجموعة عرقية.



تظهر البقع عندما تموت الخلايا الصبغية الموجودة داخل الجلد. الخلايا الصباغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد ، الميلانين ، الذي يعطي الجلد لونه ويحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.



على الصعيد العالمي ، يبدو أنه يؤثر على ما بين 0.5 و 2 في المائة من الناس.

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ففى إطار هذا السياق حذر الدكتور عماد زهران استشارى الأمراض الجلدية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، مرض البهاق بكافة انواعهم من تناول هذه الأطعمة التى تسبب انتشار البهاق، تتمثل فيما يلي.أطعمة تسبب انتشار البهاقكحولاللحوم المصنعةالوجبات السريعةالمواد الحافظةالمشاوى بكافة أنواعها من خارج المنزل يفضل الشوى بالمنزل.وأوضح زهران انه على الرغم من عدم وجود "نظام غذائي للبهاق" موصوف رسميًا ، فإن أفضل الخطوات الغذائية التي يمكنك اتخاذها تشمل اتباع نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائية الجيدة وشرب الكثير من الماء . وكما هو الحال مع أي اضطراب المناعة الذاتية ، قد تستفيد من الأطعمة تعزيز نظام المناعة التي تحتوي على المواد الكيميائية النباتية، بيتا كاروتين ، و مضادات الأكسدة .