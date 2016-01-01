أطعمة ممنوعة لمرضى البهاق توقف عن تناولها فورا

آخر الأخبارالصحة والجمال › أطعمة ممنوعة لمرضى البهاق توقف عن تناولها فورا

صورة الخبر: مرضى البهاق
مرضى البهاق

البهاق مشكلة طويلة الأمد حيث تفقد بقع الجلد النامية لونها. يمكن أن يؤثر على الأشخاص من أي عمر أو جنس أو مجموعة عرقية.

تظهر البقع عندما تموت الخلايا الصبغية الموجودة داخل الجلد. الخلايا الصباغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد ، الميلانين ، الذي يعطي الجلد لونه ويحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

على الصعيد العالمي ، يبدو أنه يؤثر على ما بين 0.5 و 2 في المائة من الناس.

ففى إطار هذا السياق حذر الدكتور عماد زهران استشارى الأمراض الجلدية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، مرض البهاق بكافة انواعهم من تناول هذه الأطعمة التى تسبب انتشار البهاق، تتمثل فيما يلي.

أطعمة تسبب انتشار البهاق

كحول
اللحوم المصنعة
الوجبات السريعة
المواد الحافظة
المشاوى بكافة أنواعها من خارج المنزل يفضل الشوى بالمنزل.

وأوضح زهران انه على الرغم من عدم وجود "نظام غذائي للبهاق" موصوف رسميًا ، فإن أفضل الخطوات الغذائية التي يمكنك اتخاذها تشمل اتباع نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائية الجيدة وشرب الكثير من الماء . وكما هو الحال مع أي اضطراب المناعة الذاتية ، قد تستفيد من الأطعمة تعزيز نظام المناعة التي تحتوي على المواد الكيميائية النباتية، بيتا كاروتين ، و مضادات الأكسدة .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أطعمة ممنوعة لمرضى البهاق توقف عن تناولها فورا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81745

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager