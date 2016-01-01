أشهرها الفول والطماطم.. 10 أطعمة تفيد القلب



أطعمة تفيد القلب أطعمة تفيد القلب

تمثل أمراض القلب ما يقرب من ثلث جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب، في الواقع ، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.



إليك 10 نوعًا من الأطعمة التي يجب أن تتناولها لتحسين صحة قلبك.



1. الخضروات الورقية

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تشتهر الخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب بغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.وجدت بعض الدراسات أيضًا ارتباطًا بين زيادة تناولكالخضار الورقية الخضراء غنية بفيتامين K والنترات ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الشرايين. تشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الخضر الورقية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.2. الحبوب الكاملةتشمل الحبوب الكاملة جميع الأجزاء الثلاثة الغنية بالمغذيات من الحبوب: البذرة والسويداء والنخالة، تشير الدراسات إلى أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم الانقباضي ، فضلًا عن انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.3. التوتالتوت غني بمضادات الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن تناولها يمكن أن يقلل من عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب.4. الأفوكادوالأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ، والتي تم ربطها بانخفاض مستويات الكوليسترول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم. قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.5. الأسماك الدهنية وزيت السمكالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة محملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تمت دراستها على نطاق واسع لفوائدها الصحية للقلب.تحتوي الأسماك الدهنية وزيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وقد تساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول.6. الجوزالجوز مصدر كبير للألياف والمغذيات الدقيقة مثل المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز.تشير الدراسات إلى أن الجوز يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول وضغط الدم وقد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.7. الفولتحتوي الفاصوليا على نشا مقاوم يقاوم الهضم ويتم تخميره بواسطة البكتيريا المفيدة في أمعائك .الفاصوليا غنية بالنشا المقاوم وقد ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهاب.8. الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب.الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد. وقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة باللويحات المتكلسة في الشرايين وأمراض القلب التاجية.9. الطماطمالطماطم محملة بالليكوبين ، وهو صبغة نباتية طبيعية ذات خصائص قوية مضادة للأكسدة، الطماطم غنية بالليكوبين وقد ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، فضلًا عن زيادة الكوليسترول الحميد "الجيد".10. اللوزاللوز غني بالمواد الغذائية بشكل لا يصدق ، ويضم قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة القلب، اللوز غني بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة ، وقد تم ربطه بتخفيض نسبة الكوليسترول والدهون في البطن.