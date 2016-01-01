تنبيه.. لا تضع هذه الأطعمة فى الميكرويف



الميكرويف الميكرويف

يعد الميكرويف من أشهر الوسائل العصرية التى سهلت على عدد كبير من الناس مهام المطبخ وتسخين الطعام ولكنه في نفس الوقت ليس امن بشكل كامل.



وتوجد مجموعة من الأطعمة التى اذا تم وضعها في الميكرويف تسببت في افساد الطعام، ذلك وفقا لما عرضه موقع " brightside" .

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1. بيض مسلوق



عندما تقوم بتسخين بيضة مسلوقة في الميكروويف ، يتراكم البخار من جزيئات الماء مما يؤدي إلى تراكم الضغط ، لأن البيض له غشاء رقيق وقشرة ، فهو غير قادر على تحمل كل الضغط ، مما قد يؤدي إلى انفجار شديد الحرارة في الميكروويف ، أو على طبقك ، أو حتى عند تناول قضمة منه.

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2. الجزرعلى الرغم من أنه يمكن طهي الجزر وتسخينه في الميكروويف ، إلا أن الجزر النيء ، خاصة تلك التي لا تزال قشرتها ، يمكن أن تكون خطيرة. إذا لم يتم غسل الجزر بشكل صحيح وكان به أي بقايا من الأوساخ ، فإن المعادن الموجودة في التربة يمكن أن تسبب شرارة في الميكروويف ، والمعروفة أيضًا باسم الانحناء . الانحناء يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا للميكروويف إذا حدث بشكل مستمر.3. اللحوم المصنعةاللحوم المصنعة ليست أكثر الأطعمة مغذية لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح والمواد المضافة والمواد الكيميائية والمواد الحافظة، ولكن عندما تضيف إشعاع الميكروويف إلى اللحوم والأطعمة المعلبة المفضلة لديك ، يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول لديك ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب. الطريقة الأكثر أمانًا لتسخين لحم الخنزير والنقانق هي وضعها على الشواية أو على الموقد.4. الماءقد يبدو تسخين المياه في الميكروويف أسهل الخيارات المتاحة لك وخالية من المتاعب. لكن الدراسات تظهر أن العديد من حالات الحروق تأتي من حرارة الماء المسخن في الميكروويف ، خاصة عندما يتعامل معها الأطفال. يمكن أن تسبب الموجات الكهرومغناطيسية في فرن الميكروويف ارتفاع درجة حرارة الماء ، مما يجعل جزيئات الماء غير مستقرة ويمكن أن تسبب غليانًا شديدًا وحتى انفجارات!5. الفلفل الحاريحتوي الفلفل الحار ، وخاصة الفلفل الحار حقًا ، على مستويات عالية من الكابسيسين ، والذي يمكن أن يكون سريع الاشتعال . عندما كشافات يتعرض لموجات الكهرومغناطيسية في الميكروويف، فإنه يبدأ في التدخين ويمكن أن تكون عرضة للاصطياد في النار! يمكن للحريق والدخان المنبعث من الميكروويف أن يسبب تهيج الجلد وحرقه.6. دجاجيعتبر الدجاج مسببًا شائعًا لنشر السالمونيلا ، خاصةً عندما لا يتم طهيه بشكل صحيح عند طهي قطعة من الدجاج الخام في الميكروويف، فإن فرص حتى وشامل الطبخ ضئيلة جدا، مما يجعلها خطرا محتملا للتلوث الجرثومي. يمكن قول الشيء نفسه عن قطع أخرى من اللحوم النيئة. من الأفضل طهي اللحم جيدًا ، على حرارة مباشرة ، كما هو الحال في المقلاة أو على الشواية أو في الفرن.7. طماطم وصلصة طماطممثل البيض المسلوق ، يمكن أن تسبب الطماطم فوضى شديدة الانفجار عندما تقضي الكثير من الوقت في الميكروويف، نظرًا للمحتوى السائل في الطماطم الطازجة وصلصة المعكرونة ، يتسبب تراكم الضغط في تكوين فقاعات وانبعاث السائل ، تاركًا الميكروويف مغطى بالبقع الحمرا