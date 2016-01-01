تخلصي منها .. الصبار يحميك من هذه الأمراض



الصبار يحميك من هذه الأمراض الصبار يحميك من هذه الأمراض

الصبار هو نبات طبي يستخدم لعلاج الحالات الصحية المختلفة لآلاف السنين ويكون من الآمن استخدام نبات vera مباشرة من النبات أو يمكنك شرائه على شكل هلام.



تحتوي كريمات الصبار والمواد الهلامية والمراهم على الجل الصافي الموجود في نبات الصبار ويمكن استخدام هذه المنتجات موضعيًا لعلاج أمراض الجلد المختلفة ويباع الصبار في شكل كبسولات أو سائل ليتم تناوله داخليًا لتعزيز الصحة والرفاهية.



فوائد الصبار للجسم

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ووفقا لموقع boldsky تم ربط تناول هلام الصبار من الورقة بالفوائد الصحية المحتملة وتم ربط أجزاء أخرى من النبات بالفوائد واليكم فوائد الصبار للجسم :فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لتناول الصبار :قد يقلل من مستويات السكر في الدمفي الدراسات البشرية والحيوانية ساعد هلام الصبار في تقليل مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين.قد يقمع الإشارات الالتهابيةفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار قام مستخلص الصبار بقمع الإشارات الالتهابية مثل TNFα و IL-1 و IL-6.تقليل ترسبات الأسناناذا تم استخدامه كغسول للفم ، فقد يكون عصير الصبار فعالًا مثل غسول الفم العادي في تقليل تراكم البلاك.قد يعزز الذاكرةفي إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، ساعد تناول هلام الصبار في تعزيز التعلم والذاكرة مع تقليل أعراض الاكتئاب.غني بمضادات الأكسدةتناول جل الصبار بانتظام قد يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم وتساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وهي مركبات مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة.