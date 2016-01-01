أعلنت اليوم الأربعاء، القيادية آمنة الدريدي، استقالتها من مجلس شورى حركة النهضة، وذلك في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة التي تعصف بالحركة.
ونشرت آمنة الدريدي تدوينة على حسابها في فيسبوك، كتبت فيها "اليوم أغادر نهائيا حزب حركة النهضة، بعد أن قدمت استقالتي للهياكل الرسمية لأسباب خيرت الاحتفاظ بها لنفسي ولا يفيد ذكرها في هذا المجال، أشكر كل من أعطاني ثقته يوما".
وتقلدت آمنة الدريدي، قبل استقالتها عضوية في مكتب المرأة والأسرة، داخل حركة النهضة، وسبق لها أن ترشحت في قائمة حركة النهضة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 عن دائرة تونس 2، ولم تتمكن من الفوز بمقعد نيابي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استقالة قيادية في النهضة تعمق أزمات حركة الإخوان في تونس| تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق