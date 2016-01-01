مستشفى إسرائيلي يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ عريقات

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عريقات

أكد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من تداعيات إصابته بكورونا بأنه تم توصيله بجهاز للقلب والرئتين.

وأعلن مركز هداسا الطبي في القدس، في بيان، أنه تم توصيل القيادي الفلسطيني /65 عاما/ بجهاز "إيكمو" (أكسجة الأغشية خارج الجسم) لدعم الرئة.

وتقوم الآلة بتزويد الدم بالأكسجين، ما يسمح للرئتين بالراحة وتجنب تدهور حالة الرئتين الموصلتين بجهاز التنفس الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار أن عريقات قد خضع لعملية زرع رئة عام 2017 وقال المستشفى إن عريقات "بحالة جيدة ومستقرة".

وأضاف المركز الطبي أنه :"يتواصل تنسيق رعايته مع متخصصي زراعة الرئة في إسرائيل وخارجها لتوفير الرعاية المثلى لهذا المريض الذي يعاني من مضاعفات عدوى كورونا، على خلفية خضوعه لعملية زرع رئة سابقة".

ويقول الأطباء إن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا" كمريض زرع رئة جهازه المناعي ضعيف، وهو الأمر الذي تسبب في عدوى بكتيرية بالإضافة إلى الإصابة بالفيروس.

وكان تم الإعلان عن إصابة عريقات بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأثار علاجه من قبل أطباء إسرائيليين مجموعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل مؤيدين لإسرائيل انتقدوا حصوله على علاج فيها رغم تشبيهه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بسياسات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

المصدر: elbalad

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