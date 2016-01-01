أكد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من تداعيات إصابته بكورونا بأنه تم توصيله بجهاز للقلب والرئتين.
وأعلن مركز هداسا الطبي في القدس، في بيان، أنه تم توصيل القيادي الفلسطيني /65 عاما/ بجهاز "إيكمو" (أكسجة الأغشية خارج الجسم) لدعم الرئة.
وتقوم الآلة بتزويد الدم بالأكسجين، ما يسمح للرئتين بالراحة وتجنب تدهور حالة الرئتين الموصلتين بجهاز التنفس الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار أن عريقات قد خضع لعملية زرع رئة عام 2017 وقال المستشفى إن عريقات "بحالة جيدة ومستقرة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مستشفى إسرائيلي يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ عريقات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق