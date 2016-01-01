

مانسكو: خصم على 210 قطعة غيار بمناسبة عيد ميلاد بيجو مانسكو: خصم على 210 قطعة غيار بمناسبة عيد ميلاد بيجو

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وسكوب للاستثمار "مانسكو"، وكيل علامة بيجو الفرنسية في السوق المصري عن عروض خاصة على الصيانة؛ احتفالًا بعيد ميلاد بيجو الـ210.



ووفقًا لما أوضحه الوكيل من خلال الصفحة الرسمية لـ"بيجو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن العرض يشمل خصم 30% على 210 قطعة غيار من بيجو، مع العلم أن بدء العرض يبدأ من اليوم الموافق 20 أكتوبر الجاري، وصولًا إلى 20 نوفمبر المقبل.



الجدير بالذكر أن بيجو احتفلت في معرض بكين الدولي للسيارات على طريقتها، فقد أطلقت السيارة 508 طاز 2021، وعرضت طرازات كهربائية متعددة، كما أعلنت أنها تحتفل بمرور 210 أعوام على تأسيسها، وهي تفعل ذلك تحت شعار 2.1.0 Let’s Go!

أطلت السيارة 508 بتصميم أنيق يميزه لون أسود لامع على الشبكة الأمامية وعجلات بلونين قياس 18 بوصة، وسقف ومرايا مطلية باللون الأسود يعززان من ديناميكية السيارة وأناقتها، بينما تتميز المقصورة الفاخرة بمقاعد جلدية حمراء وبطانة سقف سوداء.وتأتي 508 بثلاثة محركات، الأول محرك بنزين بقوة 164 حصانًا، والثاني محرك بنزين بقوة 207 أحصنة، ويتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي، والمحرك الثالث محرك هجين سيتم إطلاقه في نهاية العام الحالي.وعرضت بيجو أيضًا في معرض بكين الدولي للسيارات 2020 مجموعة من سياراتها المزودة بمجموعة نقل حركة هجينة، من بينها 2008 وe-2008، والسيارة 4008 المزودة بمحركين كهربائيين ومحرك بنزين، بالإضافة إلى السيارة 508L.تأسست بيجو في عام 1810، ما يعني أنها أكملت 210 أعوام، وهي تحتفل بذلك في معرض بكين الدولي للسيارات، وقد صممت شعارًا مخصصًا لهذه المناسبة، هو الأسد الذي تتخذه شعارًا مجسم بحجم كبير مضاء باللون الأزرق، مع الأسد نفسه وتحته سهم وتعليق 210 YEARS أو SINCE 1810.



