

"زيادة أم تخفيض".. ما مصير أسعار السيارات خلال الربع الأخير من 2020؟ "زيادة أم تخفيض".. ما مصير أسعار السيارات خلال الربع الأخير من 2020؟

تغييرات سعرية عديدة طُبقت على سيارات السوق المصري منذ بداية عام 2020، ومع حلول الربع الأخير من العام الذي شابه العديد من التقلبات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، تُطرح التساؤلات حول مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.. فهل سنشهد زيادة أم تخفيض؟





من جانبه قال علاء السبع، موزع سيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع زيادة اسعار السيارات الفترة المقبلة؛ بسبب نقص المخزون لدى التُجار والموزعين نتيجة وقف الإنتاج بالمصانع العالمية، أو العمل بنصف طاقة الإنتاج التي كانت تسبق أزمة فيروس كوورنا المُستجد.



وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري الفترة الأخيرة، سيسهم أيضًا في زيادة اسعار السيارت الأوروبية، مشيرًا أن استقرار حركة البيع والشراء ستعاود مع حلول عام 2021، مع عودة خطوط الإنتاج بالمصانع العالمية.

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وفي سياق متصل قال أسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن وقف العمل بخطوط إنتاج المصانع العالمية أو العمل بنصف الطاقة نتيجة أزمة فيروس كورونا المُستجد، نتج عنها نقص مخزون السيارات في السوق المحلي الأمر الذي ترتب عليه زيادة سعرية على كثير من الطرازات.كما نوه في حديثه لـ"عالم السيارات" أن ظاهرة "الأوفر برايس" تسببت في زيادة أسعار السيارات بصورة أسرع، مشيرًا أن تلك التغييرات على قطاع السيارات المصري ستتلاشى مع وفرة كمية المخزون من السيارات وعودة نشاط خطوط إنتاج المصانع العالمية.