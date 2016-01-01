تغييرات سعرية عديدة طُبقت على سيارات السوق المصري منذ بداية عام 2020، ومع حلول الربع الأخير من العام الذي شابه العديد من التقلبات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، تُطرح التساؤلات حول مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.. فهل سنشهد زيادة أم تخفيض؟
من جانبه قال علاء السبع، موزع سيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع زيادة اسعار السيارات الفترة المقبلة؛ بسبب نقص المخزون لدى التُجار والموزعين نتيجة وقف الإنتاج بالمصانع العالمية، أو العمل بنصف طاقة الإنتاج التي كانت تسبق أزمة فيروس كوورنا المُستجد.
وأضاف السبع خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري الفترة الأخيرة، سيسهم أيضًا في زيادة اسعار السيارت الأوروبية، مشيرًا أن استقرار حركة البيع والشراء ستعاود مع حلول عام 2021، مع عودة خطوط الإنتاج بالمصانع العالمية.
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التعليقات على "زيادة أم تخفيض".. ما مصير أسعار السيارات خلال الربع الأخير من 2020؟
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