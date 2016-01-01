خاص في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء

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صورة الخبر: الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء

تجتمع في الساعات المقبلة لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبحث مصير مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء المغربي.

وعلم FilGoal.com من عدة مصادر داخل كاف، أن الاتجاه الأقرب داخل اللجنة هو تأجيل المباراة المزمع إقامتها يوم السبت المقبل إلى أحد أيام 30 أو 31 أكتوبر، أو الأول من نوفمبر.

أسهم قرار التأجيل ارتفعت في الساعات الماضية، خاصة بعد خطاب وزارة الصحة المغربية الذي منع بعثة فريق الرجاء من السفر إلى مصر، بعد إصابة أكثر من ثمانية لاعبين بفيروس كورونا، ما يجعل وصول عناصر الرجاء للعب المباراة في القاهرة مستحيلا بقرار من السلطات المغربية.

ذلك التأجيل، لن يشمل حسبما علم FilGoal.com، مباراة الأهلي والوداد في نفس الدور خاصة مع وصول الوداد إلى القاهرة لخوض المواجهة المقررة يوم الجمعة المقبل، أو مباراة نهائي البطولة المقررة يوم 6 نوفمبر حيث يتمسك كاف بضرورة إنهاء البطولة في ذلك التاريخ، قبل التوقف الدولي الذي ينطلق يوم 9 نوفمبر، وينتهي يوم 17 نوفمبر.

وفاز الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1-0 على الرجاء في كازابلانكا، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الوداد 2-0 في نفس الدور والمدينة.

ومن المنتظر أن يعلن كاف عن قراره الرسمي بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المغرب.

المصدر: filgoal

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