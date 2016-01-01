تجتمع في الساعات المقبلة لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبحث مصير مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء المغربي.
وعلم FilGoal.com من عدة مصادر داخل كاف، أن الاتجاه الأقرب داخل اللجنة هو تأجيل المباراة المزمع إقامتها يوم السبت المقبل إلى أحد أيام 30 أو 31 أكتوبر، أو الأول من نوفمبر.
أسهم قرار التأجيل ارتفعت في الساعات الماضية، خاصة بعد خطاب وزارة الصحة المغربية الذي منع بعثة فريق الرجاء من السفر إلى مصر، بعد إصابة أكثر من ثمانية لاعبين بفيروس كورونا، ما يجعل وصول عناصر الرجاء للعب المباراة في القاهرة مستحيلا بقرار من السلطات المغربية.
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التعليقات على خاص في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء
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