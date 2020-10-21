

أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 أمام الجنيه المصرى أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:







سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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