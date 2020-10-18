

الغاز الطبيعى يسجل أعلى مستوى له منذ عام الغاز الطبيعى يسجل أعلى مستوى له منذ عام

واصل سعر الغاز الطبيعي العالمي، فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، ويلامس الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حسب بورصة نيويورك التجارية.



وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.906 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 80 سنتًا عن الأسبوع الماضي.



وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

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وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأولى التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.