

أسعار الأسمنت وحديد التسليح في الأسواق المحلية الأربعاء 21 أكتوبر أسعار الأسمنت وحديد التسليح في الأسواق المحلية الأربعاء 21 أكتوبر

واصلت أسعار الأسمنت المحلية، حالة الاستقرار في الأسواق، مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، وذلك بعد ارتفاعه بنهاية تعاملات الأمس.







الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 728 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 688 جنيها للطن، وأسمنت المخصوص 713 جنيها للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة، والسويدي 730 جنيها للطن، وحلوان 728 جنيها للطن، فيما وصل سعر أسمنت مصر بني سويف 743 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن.



الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

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الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 625 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 623 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 638 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 625 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 745 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 745 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 743 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 748 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 700 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.الحديدوسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، مقابل 9 آلاف و750 جنيها لحديد عز، و9 آلاف و550 جنيها للطن للعتال، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.