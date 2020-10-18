ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري كورونا قبل انتخابات الرئاسة الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلي 1916.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لأعلى مستوى في اسبوع في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1919.90 دولار.
واقترب البيت الأبيض والأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس من اتفاق أمس فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده أمس لقبول حزمة مساعدات ضخمة رغم معارضة حزبه الجمهوري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الذهب يكسب مع تجدد آمال التحفيز الأمريكى وضعف الدولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق