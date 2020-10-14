

الإجابة النموذجية لسؤال "الإنترفيو": "شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟" الإجابة النموذجية لسؤال "الإنترفيو": "شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟"

البحث عن وظيفة مناسبة داخل سوق العمل، يمثل مهمة شاقة للكثيرين، وما يزيدها صعوبة، هو كيفية تجاوز المرشحين مقابلة العمل "الإنترفيو"، التي تحدد قبول الشركة للمتقدم أم رفضه.



ويعد السبب الرئيسي لرفض الأشخاص للوظائف، هو عدم اقتناع مدراء الموارد البشرية بهم، أثناء مقابلة العمل إذ أن المقابلة الأولى، هي ما تحدد ما إذا كان المرشح مؤهلا ويمتلك الصفات القيادية اللازمة للعمل أم لا.



وتقدم "الوطن"، عدة نصائح للباحثين عن الوظائف من أجل قبولهم في العمل وتجاوز المقابلة بنجاح، وفقا لمجلة "inc" الأمريكية المتخصة في إدارة الأعمال.

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ابحث عن الشركة47% من مديري التوظيف استبعدوا المرشحين بعد المقابلة الأولى "الانترفيو" لأنهم لم يكن لديهم معرفة كافية بالشركة.خذ وقتك في أداء واجبك والبحث على موقع الشركة ومدونتها والقنوات الاجتماعية وWikipedia، وتأكد من مراجعة منافسيها وإعداد قائمة ذهنية بما يميزهم ونقاط ضعفهم وكيف يمكنك التطوير منها والإضافة إليها ومعرفة وضعها المالي في سوق العمل.اكتشف مع من تجري مقابلات معهم43% من مديري التوظيف أفادوا بأن الملاءمة الثقافية هي العامل الأكثر تأثيراً في تحديد المرشح الذي يحصل على الوظيفة، كيفية التعامل مع مدير الموارد البشرية هو أمر مهم للغاية، واستنادًا إلى أبحاثك ومحادثات البريد الإلكتروني الخاصة بك مسبقًا للشركة، تأكد من أن لديك فكرة واضحة قدر الإمكان عن مدى ارتباطك بالأشخاص الذين تجري مقابلات معهم، والاستعداد وفقًا لذلك.شايف نفسك فين بعد 5 سنوات؟بعض الأسئلة القياسية مثل "أين ترى الشركة في خمس سنوات؟ أو أين ترى نفسك خلال 5 سنوات" يمكن أن يكون مفيدًا في بعض الحالات، ولكن تأكد من أن فعل سؤالهم لا يضر بمصداقيتك، اعتمادًا على دورك المحتمل في الشركة، من المحتمل ألا يرغب الشخص الذي يجري مقابلة معك في سماعك تسأل عن ماهية الأنشطة اليومية، فهم يريدون توظيف خبير في مجالك، لذلك تصرف مثل واحد.وتأكد من تحديث ذاكرتك على أحدث تجربة ذات صلة بك وصياغة قصة جذابة تنقل بفعالية رحلة عملك، وركز على كيف ستفيد تجربتك رب عملك الجديد المحتمل، وتكون إجابة السؤال السابق وفقا لوضع الشركة المادي في سوق العمل وطبيعة عملها والبيئة التنافسية.يمكن أن يشعر المتقدم كأنه جزء من سؤال خادع، وقد يجاوب البعض أحيانا بـ "ليس في هذه الوظيفة"، أو في وظيفتك أو شيء من هذا القبيل، "فيه فرصة أفضل أكبر في مكان آخر"، ولكن كل ذلك ليس الإجابة الصحيحة، فكل ما يريد مدير الموارد البشرية هو أن تكون صادقا معهم وما يريدون معرفته هو: "هل لديك توقعات واقعية لحياتك المهنية، هل أنت شخص طموح، وهل هذا الموقف بالتحديد يتماشى مع نموك وأهدافك بشكل عام؟".والإجابة يمكن أن تكون "أنا متحمس للمنصب، لأنه في خلال خمس سنوات أود أن يكون لي شأن في الشركة وأن يعرفني الجميع بأني شخص له خبرة عميقة في المجال وأنا متحمس حقًا لتولي المزيد من المسؤوليات الإدارية في السنوات القليلة المقبلة وربما حتى أتولى زمام المبادرة في بعض المشاريع".اللبس المناسب للمقابلةهل يجب أن أرتدي بدلة أو أذهب بشكل غير رسمي؟ الجواب الحقيقي هو أن ذلك يعتمد على الوظيفة التي تجري مقابلتها.70% من مديري التوظيف رفضوا المرشحين بعد مقابلة لأنهم كانوا عصريين، فلا تخف من السؤال قبل تحديد موعد المقابلة عن الملابس المناسبة لها.أحضر نسختين إضافيتين من سيرتك الذاتية "C.V"أحضر دائما نسختين من الـ"سي في"، وأكتب مهارتك بشكل مناسب دون مبالغة أو الكثير من الصفات وأترك لمدير الموارد البشرية نسخة منه لمراجعتها.قوة المصافحةحوالي 26 بالمائة من مديري التوظيف، استبعدوا المرشحين بعد المقابلة الأولى، لأن مصافحتهم لهم لم تكن قوية بما يكفي، والمطلوب هو إتقان فن المصافحة المثالية والتدرب عليها جيدا.إغلاق الهاتف والوصول قبل الموعد المحددقم بإطفاء هاتفك أنت في مقابلة لغرض واحد، الحصول على وظيفة أحلامك، لذا لا تسمح بأي تشتيت للانتباه.بطبيعة الحال ، لا تريد الوصول متأخراً إلى مقابلة، اهدف إلى الظهور مبكرًا بخمس إلى 10 دقائق فذلك دليل على احترامك المواعيد وكونك شخص ملتزم.الوضع السيئحوالي 33 بالمائة من مديري التوظيف استبعدوا المرشحين بعد مقابلتهم بسبب وضعية جلوسهم ووقوفهم السيئة، فعندما تنتظر في الردهة، أو تقف وتتجول في المكتب، فذلك يعطي إيحاءا بأنك شخص كثير الحركة وغير قادر على التركيز ولا تحترم الشخص الذي أمامك، ولذلك أجلس في مكانك ولا تتحرك كثيرا واحتفظ بظهرك محنيا أثناء الجلوس في المقابلة.استخدم الإيماءة الثلاثية عند الاستماع38 % من المرشحين تم استباعدهم، بسبب الافتقار إلى الابتسام والمشاركة أثناء المحادثة.استخدم إيماءات اليد أثناء التحدثضمن حدود المعقول ، فإن استخدام كمية صحية من إيماءات اليد لتوضيح نقاطك سيساعد بشكل كبير في تعزيز مهارات الاتصال الخاصة بك ويظهر لهم ثقتك في ما تقوله.الحفاظ على اتصال العين67 % تم رفضهم بعد إجراء مقابلة لأنهم فشلوا في إجراء اتصالات بصرية كافية، فهناك صعوبة في الوثوق بشخص يتطلع باستمرار لأسفل أو حول الغرفة بدلاً من التواصل مع الاشخاص الموجدين أمامه بثقة.ووفقًا للعديد من الدراسات، يُنظر إلى الأشخاص الذين لديهم اتصال قوي بالعين على أنهم أكثر إقناعًا ، وهي مهارة ضرورية تقدرها كل شركة.عنوان البريد الإلكترونيتأكد من أن تطلب من كل شخص تجري مقابلة معه أفضل عنوان بريد إلكتروني للوصول إليه، سيكون هذا مفيدًا بعد المقابلة، لتعزيز المصادر الخاصة بك في سوق العمل.اسأل متى تتوقع قرارًا ومع من تريد المتابعةإذا كنت تجري مقابلات مع عدة أشخاص ، فتأكد من أن تسأل مدير التوظيف (أو آخر شخص تجري معه مقابلة) متى يمكنك أن تتوقع الرد على الخطوات التالية.إذا كنت تريد الوظيفة ، قل ذلك!لا تسمح بوجود أي غموض حول ما إذا كنت تريد الوظيفة أم لا. إذا كنت في نهاية المقابلة لا تزال تشعر بالحماس بشأن الفرصة وتريد المضي قدمًا في الشركة ، فعليك أن تقول ذلك! لا تترك أي شيء للصدفة مع عملية المقابلة.إرسال رسالة متابعة عبر البريد الإلكتروني.قبل الذهاب إلى الفراش في تاريخ إجراء المقابلات ، تأكد من إرسال بريد إلكتروني موجز وشخصي إلى كل شخص التقيت به في وقت سابق من اليوم.تأكد من ذكر تفاصيل شخصية صغيرة أو مصلحة مشتركة أو نقطة موضوع ناقشتها مع كل شخص.متابعة عرض الوظيفةإذا لم تسمع قريبا إذا لم تسمع مرة أخرى في غضون أربعة أو خمسة أيام عمل من مقابلتك، فمن المقبول تمامًا المتابعة مع الشخص الذي كان على اتصال معك طوال عملية المقابلة أو مع مدير التوظيف للمنصب.احرص على أن تكون المتابعة قصيرة جدًا، بدلاً من الظهور على أنه شخص سريع الدفع أو محاولة دفعهم نحو اتخاذ قرار.