3 أسباب تساعد على ظهور الشعر الأبيض مبكرًا

3 أسباب تساعد على ظهور الشعر الأبيض مبكرًا
يعاني كثير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والثلاثينيات من ظهور الشعر الأبيض في الذقن والشعر دون معرفة أسباب واضحة لتلك المشكلة.
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة الشيب المبكر بشكل ملحوظ لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، مما يسبب لهم عدم الارتياح بمظهرهم والإحساس بالخجل لأن هذه العلامات تؤثر على مظهرهم الخارجي وتمنحهم عمرًا أكبر من أعمارهم الحقيقة، وفي نهاية المطاف يلجئون إلى استخدام كريمات الشعر أو الصبغة وأحيانا الحنة السوداء.
أكدت الدكتورة رنا مبارك أخصائي الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، أن هناك عدة أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض المبكر أبرزها الوراثة من التي لا يمكن التحكم بها، بالإضافة إلى نقص بعض الفيتامينات في الجسم أو وجود خلل في الهرمون، ووجود نقص في صبغه الجلد تؤدي لنقص صبغة الشعر مما يؤدي إلى انتشار الشعر الأبيض مبكرًا.
وأضافت مبارك في تصريحات خاصة لـ«بوابة إخبار اليوم» أن الصبغة لا تؤثر على الشيب المبكر، موضحة ان الصبغة التي تحتوي على مادة الأمونيا 3 تسبب أضرار للشعر وتؤدي لانتشار الشعر الأبيض.
ونصحت أخصائي الجلدية والتجميل وعلاج الليزر بضرورة استبدال الصابغات بالحنة السوداء لأنها تساعد على تقوية الشعر ولمعانه.
يذكر أن الدراسات العلمية أثبتت أن التعرض للإجهاد المستمر على المستوى الشخصي والعملي قد يتسبب في ظهور الشعر الأبيض نتيجة تأثر الخلايا الصبغية التي تنتج الصبغة المعروفة بالميلانين، ونصحت بعدم التعرض للضغط العصبي والتوتر للحفاظ على جمال وجاذبية شعرك.
واكتشفت الدراسات أن النظام الغذائي يلعب دورًا هامًا في علاج تلك المشكلة، لاحتوائه على كميات مناسبة وكافية من الفيتامينات المهمة للشعر كفيتامين ب 12 والمتوفر في العديد من الأغذية كأسماك السلمون ولحوم البقر والبيض والجبن والحليب.
ونصحت الدراسات بعدم اتباع العادات غير الصحية التي قد تؤثر على لون الشعر وجاذبيته، مثل تناول نسبة كبيرة من الكافيين والتدخين والأطعمة الدسمة والغنية بكمية كبيرة من الدهون تؤثر على لون الشعر وتؤدي إلى إصابته بالشيب، لذلك يجب الابتعاد عن تلك العادات غير الصحية حفاظًا على صحة جسمك وجاذبية شعرك.
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