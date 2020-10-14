

3 أسباب تساعد على ظهور الشعر الأبيض مبكرًا 3 أسباب تساعد على ظهور الشعر الأبيض مبكرًا

يعاني كثير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والثلاثينيات من ظهور الشعر الأبيض في الذقن والشعر دون معرفة أسباب واضحة لتلك المشكلة.





وفي الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة الشيب المبكر بشكل ملحوظ لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، مما يسبب لهم عدم الارتياح بمظهرهم والإحساس بالخجل لأن هذه العلامات تؤثر على مظهرهم الخارجي وتمنحهم عمرًا أكبر من أعمارهم الحقيقة، وفي نهاية المطاف يلجئون إلى استخدام كريمات الشعر أو الصبغة وأحيانا الحنة السوداء.





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أكدت الدكتورة رنا مبارك أخصائي الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، أن هناك عدة أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض المبكر أبرزها الوراثة من التي لا يمكن التحكم بها، بالإضافة إلى نقص بعض الفيتامينات في الجسم أو وجود خلل في الهرمون، ووجود نقص في صبغه الجلد تؤدي لنقص صبغة الشعر مما يؤدي إلى انتشار الشعر الأبيض مبكرًا.وأضافت مبارك في تصريحات خاصة لـ«بوابة إخبار اليوم» أن الصبغة لا تؤثر على الشيب المبكر، موضحة ان الصبغة التي تحتوي على مادة الأمونيا 3 تسبب أضرار للشعر وتؤدي لانتشار الشعر الأبيض.ونصحت أخصائي الجلدية والتجميل وعلاج الليزر بضرورة استبدال الصابغات بالحنة السوداء لأنها تساعد على تقوية الشعر ولمعانه.يذكر أن الدراسات العلمية أثبتت أن التعرض للإجهاد المستمر على المستوى الشخصي والعملي قد يتسبب في ظهور الشعر الأبيض نتيجة تأثر الخلايا الصبغية التي تنتج الصبغة المعروفة بالميلانين، ونصحت بعدم التعرض للضغط العصبي والتوتر للحفاظ على جمال وجاذبية شعرك.واكتشفت الدراسات أن النظام الغذائي يلعب دورًا هامًا في علاج تلك المشكلة، لاحتوائه على كميات مناسبة وكافية من الفيتامينات المهمة للشعر كفيتامين ب 12 والمتوفر في العديد من الأغذية كأسماك السلمون ولحوم البقر والبيض والجبن والحليب.ونصحت الدراسات بعدم اتباع العادات غير الصحية التي قد تؤثر على لون الشعر وجاذبيته، مثل تناول نسبة كبيرة من الكافيين والتدخين والأطعمة الدسمة والغنية بكمية كبيرة من الدهون تؤثر على لون الشعر وتؤدي إلى إصابته بالشيب، لذلك يجب الابتعاد عن تلك العادات غير الصحية حفاظًا على صحة جسمك وجاذبية شعرك.