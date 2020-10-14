

من غير دايت.. نصائح لفقدان الوزن بعادات يومية بسيطة من غير دايت.. نصائح لفقدان الوزن بعادات يومية بسيطة

يعاني الكثيرون، من مشكلة الحفاظ على وزنهم أو فقدان الوزن بسبب بعض العادات والتصرفات الخاطئة اليومية، التي تؤدي إلى ذلك، سواء بسبب شرب المياه الغازية أو العصائر أو غيرهما.



وحذرت الدكتورة ناهد الحسيني، استشاري العلاج الطبيعي والسمنة لـ"الوطن"، من العادات السيئة التي ييتبعها البعض يوميا وغير مفيدة للإنسان وتسبب في زيادة الوزن.



ونصحت ناهد، باتباع عدد من الإرشادات اليومية للحفاظ على الوزن وفقدان الوزن بدون عمل أنظمة "الدايت أو الرجيم" الصعبة ولكن يجب الحرص على تنفيذها كما يلي:

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- شرب ما لا يقل عن 3 لترات مياه في اليوم، ويفضل شرب كوب من المياه قبل كل وجبة حيث أظهرت أحد البحوث أن الشخص الذي يتناول كوب من المياه يوميا قبل كل وجبة يفقد نحو 10 كيلو جرامات في العام وهو لم يغير أي شيء من عادته.- ممنوع شرب المياه أو أي سوائل خلال تناول الوجبات أو بعد الأكل مباشرة، يمكنك شرب بعد الوجبة بساعة.- الحفاظ على الثلاث وجبات يوميا، فمن العادات السيئة إلغاء وجبة منهم.- العمل على البُعد عن الطعام المقلي، وخاصة الوجبات السريعة، وتناول الأكل المسلوق أو المشوي أكثر من المقلي.- يعتقد البعض أن تناول أي كمية من الفاكهة لا تزيد الوزن لاحتوائها على المياه إلا أن الدكتورة ناهد حذرت من ذلك، حيث إنها تزيد الوزن بشكل كبير جدا، ليس فقط المانجو أو التين وغيرهما، فكل الفواكه تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤدي إلى السمنة، ولكن يمكن أن يتناول الشخص يوميا ثمرتين فاكهة فقط.- الاهتمام بالحركة سواء ممارسة رياضة معينة أو الذهاب إلى الصالات المخصصة أو المشي على أن تكون بشكل دوري أي لا يتوقف الشخص لمدة شهر ثم يستكمل ولكن يمكن تحديد أيام بأوقات معينة، حيث له فوائد عديدة من تقوية العضلات وتثبيت الوزن وفقدان الوزن.- استبدال العصائر والمياه الغازية بالأعشاب سواء الدوم أو الكركديه أو التمر المنزلي ووضع قليل من السكر أو البديل له، لأن تناول العصائر والمياه الغازية من أكثر الأسباب التي ينتج عنها سمنة بشكل كبير جدا.