قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد أول موجة لسقوط الأمطار في فصل الخريف وستكون ضعيفة، مشيرا إلى أن تساقط الأمطار هو طقس متعاد في ذلك الوقت.
وأضاف "شاهين"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أننا نشهد حالة من عدمالاستقرار للطقس ولكنها ليست عنيفة بدأت من اليوم بالفعل.
وأوضح شاهين ، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قامت برصد حالة عدم الاستقرار منذ 10 أيام، وقمنا بإخبار غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار في رئاسة الوزراء لاطلاعهم على مجريات الأمور.
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التعليقات على رصدناها منذ 10 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف طبيعة موجة الطقس السيئ المتوقعة ..فيديو
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