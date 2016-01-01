بالفيديو مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي

آخر الأخباراخبار الرياضة › بالفيديو مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي

صورة الخبر: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يوافق على تأجيل لقاء فريقه والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا.

وتحدث مرتضى عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا".

وأضاف "نحن شعب واحد وأنا رجل قومي عربي، أوافق على التأجيل بمبادرة مني دون العودة لأي قرار من الاتحاد الإفريقي".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه الرجاء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.

وأعلن الرجاء إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا في وقت سابق.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7910

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager