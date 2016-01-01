ما آخر وقت لأداء صلاة الصبح وهل يجوز أداء السنة قبلها؟.. الإفتاء ترد

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن آخر وقت لصلاة الصبح يكون مع شروق الشمس، منوها بأنه يجوز صلاة ركعتين سنة قبلها كنوع من أنواع قضاء السنة.
هل صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر؟
هل صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر؟.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي قال إن صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء، منها الصبح، والفجر، والغداء.
وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو فات الإنسان صلاة الفجر في وقتها عليه أن يصليها في وقت الضحى أو في وقت الظهر أو في أي وقت، يصليها صلاة الصبح قضاء، أو صلاة الفجر قضاء.
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