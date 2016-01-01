جامعة الجلالة تستقبل أولى دفعاتها بـ 15 كلية تقدم أكثر من 65 برنامجا دراسيا بالعام الجديد



جامعة الجلالة جامعة الجلالة

بدأت جامعة الجلالة إستقبال اولي دفعاتها المتقدمة للدراسة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خلال تنظيم فعاليات أسبوع التوجيه الطلابي والذي يستمر علي مدار عدة ايام بغرض إرشاد الطلاب أكاديميا والتأكد من المامهم بجوانب الحياة الجامعية الجديدة؛ ذلك من خلال تخصيص ايام تعريف لكل برنامج دراسي.



وقد حرص كلا من الدكتور اشرف حيدر غالب، القائم باعمال رئيس جامعه الجلالة، والدكتور طارق أبو المعاطي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، علي الحضور ولقاء الطلاب للترحيب بهم بالحرم الجامعي والاجابه علي كل الاستفسارات التي تخص دراستهم .



وقد استهل رئيس الجامعة كلمته قائلا "ابنائي الطلاب؛ انه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في حرم جامعة الجلالة كأولي الدفعات المتقدمة للدراسة، وأود التأكيد لكم علي اننا حريصون كل الحرص علي توفير كل السبل الممكنة لتطوير مهارات طلابنا من الناحية الأكاديمية كما نراعي بناء شخصية طلابنا وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل قادرين علي اقتحام سوق العمل بميزة تنافسية فريدة.

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كما قام عدد من أعضاء هيئه التدريس بكل برنامج دراسي بالتعرف علي الطلاب وإعطائهم نبذه عن كل برنامج سيتم دراسته.عقب ذلك ، قام الدكتور اشرف حيدرغالب رئيس الجامعه بلقاء الساده أولياء الامور للإجابة علي كل اسئلتهم التي تخص مستقبل أبنائهم وحياتهم داخل الجامعة.وفي اطار تنظيم فعاليات هذا الاسبوع؛ لم تغفل الجامعة عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل انتشار وباء كوفيد -19؛ وذلك من خلال تنسيقها مع جمعية الهلال الأحمر المصري؛ والذي قام مشكورا بارسال فريق بتوفير مواد التعقيم والاقنعة الوقائية لكافة الحضور بالإضافة الي توزيع نشرات توعوية علي الحضور للحث علي تطبيق التباعد الاجتماعي.الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة احدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وتقع الجامعة في مدينه الجلالة التابعة لمحافظه السويس بطاقة استيعابي تصل الي ٢٥،٠٠٠ طالب بعد اكتمال التشغيل.كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامج متميز، حيث تم افتتاح ١٤ مجال هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامج في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعيه والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسه الحاسبات.