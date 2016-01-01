آداب عين شمس: توفير شرائح إنترنت مجانية وتقليل المصروفات لغير القادرين



آداب عين شمس آداب عين شمس

قالت الدكتور "حنان كامل " وكيل شئون كلية الاداب بجامعة عين شمس ، إن الكلية مازالت تتخذ كافة خطواتها الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 وامتحانات الفصول الصيفية ، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هئية التدريس .



وأضافت " كامل " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد "، أن الجامعة تعاونت مع ادارة الكلية برئاسة الدكتور " محمود المتيني " بتوفير كافة احتياجات الكلية والطلاب من ادوات التعقيم وبوابات تعقيم الألكترونية وفرق خاصة لتعقيم قاعات التدريس ،مؤكدة على فرض الرقابة من قبل الرعاية الطبية بالكلية بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بالحجرات .



وأشارت الى أنه يتم استحداث برنامجين بقسمي(الحضارة الاوربية- المكتبات ) يعمل بنظام الساعات المعتمدة ، وبالنسبة للتعليم المدمج الذي يعتبر بديلا للتعليم المفتوح نستحدث برنامجين بقسمي ( الفلسفة - وعلم الاجتماع ) بداءا من العام الدراسي القادم 2021/2022.

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وأكدت علي سير العملية بالتعليم الهجين بشكل ايجابي لافته الي اهمية التعليم المباشر التي حرصت علية الكلية حيث خصصت له المحاضرتين الاولي والاخيرة لكل الطلاب .ونوهت "كامل " الى أن الكلية وفرت شرائح اتصال وانترنت للطلاب غير القادرين وتقليل المصروفات الدراسية تصل الي الربع من خلال وحدة التكافل الاجتماعي بالكلية ، ناصحة الطلاب بالحفاظ علي صحتهم وصحه اسرتهم والتزامهم بالتدابير الوقائية .