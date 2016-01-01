رئيس جامعة بني سويف: إنشاء إدارة للخريجين لمساعدتهم فى الحصول على فرص عمل مناسبة



جامعة بني سويف جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور وكلاء الكليات وأعضاء المجلس حيث استهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر .



وأوضح رئيس الجامعة أهمية إنشاء إدارة للخريجين تقوم بعمل حصر لجميع خريجي كليات الجامعة وذلك منذ بدء انتظام الكلية وحتي وقتنا الحالي وعمل قاعدة بيانات شاملة للتواصل معهم ومتابعتهم ومساعدتهم في الحصول علي فرصة عمل مناسبة وذلك لخدمة أبناء الجامعة وتحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة .



وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها الموافقة علي تنظيم عدد من الاحتفالات منها الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء ومتلازمة داون وغيرها مع مراعاة الاجراءات الاحترازية والموافقة علي تقديم ورش عمل مجانية للمعلمين في مدارس الدمج لتمكينهم من اكتساب آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب أولياء الامور علي كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة مجانا بالكلية، إضافة الى الموافقة علي مقترحات كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ببدء لقاءات توعوية اون لاين لتنفيذ حملة للحد من الأمية والتسرب من التعليم وأخري لتنمية وعي الطلاب بقيمة الأخوة والتسامح الديني والانتماء الوطني .

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وتمت الموافقة على قيام قسم النسيج بكلية التعليم الصناعي بإنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات طبقا للمواصفات وأسس الصناعة الفنية مع التنسيق وعقد اجتماع بين وكلاء كليات الهندسة والفنون التطبيقية والتعليم الصناعي وكيفية التشغيل كلا فيما يخصه.يذكر أن رئيس الجامعة شدد خلال المجلس علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتأكيد علي التوعية المستمرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ومتابعتها. بالإضافة إلى اللجنة المشكلة برئاسة عميد كلية الطب البشري للتنسيق بين جميع الكليات ووكلائها والتي تختص بمكافحة العدوي ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وعقد الندوات التثقيفية والتوعوية ضد فيروس كورونا .