تعرف على مصروفات كلية الآداب بجامعة حلوان وكيفية سدادها



كلية الآداب بجامعة حلوان كلية الآداب بجامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء استقبال ملفات الطلاب المستجدين بالجامعة لاستكمال أوراق التقديم بكافة الكليات .



وأوضحت الجامعة انه على الطلاب قبل تقديم الملفات الخاصة بهم الانتهاء من جمع الأوراق اللازمة للتقديم وأهمها بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق و شهادة الثانوية العامة و شهادة ميلاد الطلاب و صور شخصية وأوراق الكشف الطبى .



ونوهت كلية الاداب بجامعة حلوان الى انه لن يتم استقبال أى ملفات تقديم دون دفع مصروفات العام الجامعى ، مشيرا الى انه لن يتم دفع المصروفات عن طريق خزينة الجامعة وأنه سيتم سداد المصروفات الكترونيا عن طريق خدمتى "أمان ، مصارى ".

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وأوضحت انه على الطلاب بعد سداد المصروفات الاحتفاظ بثلاث صور لايصال الدفع.و صرحت ادارة الكلية ان مصروفات كلية الاداب هى :- الفرقة الرابعة :تتراوح مصروفاتها لطلاب الانتساب من ١٢٢٦.٥٠ الى ١٠٦١.٥٠ ببعض الاقسامومصروفات طلاب الانتظام من ٥٩١.٥٠ الى ٨٤٢.٥٠ ببعض الاقسام- الفرقة الثالثة :تتراوح مصروفات طلاب الانتظام بها من ٣٣١.٥٠ الى ٣٩١.٥٠ ببعض الاقسامومصروفات طلاب الانتساب من ٧٥١.٥٠ الى ١٠١٢.٥٠ ببعض الاقسام- الفرقة الثانية :تتراوح بها مصروفات طلاب الانتظام من ٣٣١.٥٠ الى ٥٨٢.٥٠ ببعض الاقسامومصروفات الانتساب من ٧٥١.٥٠ الى ١٠٠٢.٥٠- الفرقة الاولى :مصروفات طلاب الانتظام ٦٣١.٥٠ الى ٨٣١.٥٠مصروفات طلاب الانتساب من ١٠٥١.٥٠ الى ١٣٠٢.٥٠ونوهت ادارة جامعة حلوان إلى انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التواجد بالجامعة و ضرورة ارتداء الكمامات و استخدام المطهرات حفاظا على سلامتهم.