تعرف على مصروفات كلية الآداب بجامعة حلوان وكيفية سدادها

كلية الآداب بجامعة حلوان
أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء استقبال ملفات الطلاب المستجدين بالجامعة لاستكمال أوراق التقديم بكافة الكليات .
وأوضحت الجامعة انه على الطلاب قبل تقديم الملفات الخاصة بهم الانتهاء من جمع الأوراق اللازمة للتقديم وأهمها بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق و شهادة الثانوية العامة و شهادة ميلاد الطلاب و صور شخصية وأوراق الكشف الطبى .
ونوهت كلية الاداب بجامعة حلوان الى انه لن يتم استقبال أى ملفات تقديم دون دفع مصروفات العام الجامعى ، مشيرا الى انه لن يتم دفع المصروفات عن طريق خزينة الجامعة وأنه سيتم سداد المصروفات الكترونيا عن طريق خدمتى "أمان ، مصارى ".
وأوضحت انه على الطلاب بعد سداد المصروفات الاحتفاظ بثلاث صور لايصال الدفع.
و صرحت ادارة الكلية ان مصروفات كلية الاداب هى :
- الفرقة الرابعة :
تتراوح مصروفاتها لطلاب الانتساب من ١٢٢٦.٥٠ الى ١٠٦١.٥٠ ببعض الاقسام
ومصروفات طلاب الانتظام من ٥٩١.٥٠ الى ٨٤٢.٥٠ ببعض الاقسام
- الفرقة الثالثة :
تتراوح مصروفات طلاب الانتظام بها من ٣٣١.٥٠ الى ٣٩١.٥٠ ببعض الاقسام
ومصروفات طلاب الانتساب من ٧٥١.٥٠ الى ١٠١٢.٥٠ ببعض الاقسام
- الفرقة الثانية :
تتراوح بها مصروفات طلاب الانتظام من ٣٣١.٥٠ الى ٥٨٢.٥٠ ببعض الاقسام
ومصروفات الانتساب من ٧٥١.٥٠ الى ١٠٠٢.٥٠
- الفرقة الاولى :
مصروفات طلاب الانتظام ٦٣١.٥٠ الى ٨٣١.٥٠
مصروفات طلاب الانتساب من ١٠٥١.٥٠ الى ١٣٠٢.٥٠
ونوهت ادارة جامعة حلوان إلى انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التواجد بالجامعة و ضرورة ارتداء الكمامات و استخدام المطهرات حفاظا على سلامتهم.
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