قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن البيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد أكد علي ان هناك فرصة لسقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية وفي السلوم والضبعة وهذه الأماكن حدث بها سحب رعدية وسقوط أمطار.
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، ان فرصة سقوط الأمطار تمتد حتى يوم الأحد القادم وأن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى سيكون اعتبارا من الجمعة والسبت والأحد حيث تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة بالاضافة الي سحب رعدية .
وأوضح شاهين ، أن الأمطار لن تكون مثل التي سقطت في شهر مارس الماضي ولا حتي شهر أكتوبر العام الماضي مؤكدا علي ان هذه الحالة هي حالة من عدم الاستقرار التي تحدث في فصل الخريف .
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التعليقات على الأرصاد الجوية تكشف عن موعد سقوط الأمطار على محافظة القاهرة .. فيديو
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