طريقة سريعة لتحضير الكيكة



تحضير الكيكة تحضير الكيكة

كيكة الخلاط أسهل أنواع الكيكات المحضرة في المنزل، تنقذك في الأوقات الصعبة والزيارات المفاجئة، وتندرج تحت قائمة الحلويات سريعة التحضير.



في برنامج "بالصحة والراحة"، على قناة "سي بي سي سفرة"، قدمت زينب مصطفى وصفة جديدة وسريعة لتحضير الكيك اللذيذ، وتتميز بأنها لا تحتاج لأكثر من جهاز لخفق المكونات.



نصائح في تحضير كيكة الخلاط

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-مع بداية التحضير لعمل الكيكة، يُسخن الفرن على درجة حرارة 180-تجهز 2 صينية بالزبدة والدقيق-جميع المكونات الجافة تخلط معًا، وتترك جانبًا-جميع المكونات السائلة تضرب في الخلاط-تضاف المكونات الجافة تدريجيًا فوق المكونات السائلة بعد ضربها مع التقليب ببطء-يقسم المزيج على 2 صينية وتدخل الفرن لـ40 دقيقةمقادير كيكة الخلاطكوب سكركوب لبن2 بيضةثلاثة أرباع كوب زيتملعقة صغيرة فانيليا3 ملعقة كبيرة كاكاو خامملعقة كبيرة خل2 كوب إلا ربع دقيق2 ملعقة كبيرة نشاملعقة كبيرة بيكنج بودررشة ملحللحشو:كريمةزبدة بالكاكاو الجناش4 كوب كريمة600 جرام شوكولاتة مبشورة ناعم2 ملعقة كبيرة زبدة طريةكوب كريم شانتيه بودرةالتزيين:كاكاو بودرة شوكولاتة مجروشةورق دهبطريقة تحضير كيكة الخلاط* يسخن الفرن على درجة حرارة 180* تجهز 2 صينية بالزبدة والدقيق* تخلط جميع الكونات الجافة معا، وتترك جانبا* تخلط جميع المكونات السائلة معا في الخلاط* تضاف المكونات الجافة تدريجيا، مع التقليب* يقسم المزيج على 2 صينية الكيك* تخبز في الفرن نحو 40 دقيقة* تترك لتبرد تماما* ترص طبقتا الكيك من بينها حشوة كريمة الزبدة* يصب الجناش ويرش الوجه بالكاكاوالجناش:* تسخن الكريمة على النار، ثم تضاف الشوكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشوكولاتة* يضاف الكريم شانتيه مع الاستمرر في التقليب حتى يصبح القوام كريميا