4 ماسكات من القهوة لتفتيح البشرة.. تعرف عليهم



ماسكات من القهوة ماسكات من القهوة

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها على الفيس بوك، كيفية الحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب والزيوت؛ بماسكات طبيعية ودون تكلفة، وذلك عن طريق القهوة .



ماسك الشوفان والقهوة..



اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من الشوفان وطبقي الماسك على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر .

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هذا الماسك سيساعدك على تنظيف بشرة وجهك بشكل طبيعي.ماسك القهوة والعسل للوجه..ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل ضعي الماسك على وجهك لمدة 10-15 دقيقة يكرر أسبوعيا يستخدم لمحاربة التجاعيد والتخلص من حبوب البشرة وشد الوجه بطريقة طبيعية.ماسك القهوة وزيت جوز الهند..لترطيب بشرة وجهك والتخلص من الجلد الميت ملعقة قهوة – ملعقتين زيت جوز الهند يكرر أسبوعيا لمدة 10-15 دقيقهماسك القهوة لتفتيح الوجه..2\1 ملعقة صغيرة قهوةملعقة كبيرة حليب4 نقاط ماء الوردامزجي المكونات واتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.كرري الماسك مرة كل أسبوع.قضية فريدة من نوعها , سيدة خلعت زوجها لفحولته الزائده وذلك لتناولة دواء جبار إعلانقضية فريدة من نوعها , سيدة خلعت زوجها لفحولته الزائده وذلك لتناولة دواء جبارavanti