4 ماسكات من القهوة لتفتيح البشرة.. تعرف عليهم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › 4 ماسكات من القهوة لتفتيح البشرة.. تعرف عليهم

صورة الخبر: ماسكات من القهوة
ماسكات من القهوة

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها على الفيس بوك، كيفية الحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب والزيوت؛ بماسكات طبيعية ودون تكلفة، وذلك عن طريق القهوة .

ماسك الشوفان والقهوة..

اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من الشوفان وطبقي الماسك على وجهك لمدة 10- 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر .

هذا الماسك سيساعدك على تنظيف بشرة وجهك بشكل طبيعي.

ماسك القهوة والعسل للوجه..

ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل ضعي الماسك على وجهك لمدة 10-15 دقيقة يكرر أسبوعيا يستخدم لمحاربة التجاعيد والتخلص من حبوب البشرة وشد الوجه بطريقة طبيعية.

ماسك القهوة وزيت جوز الهند..
لترطيب بشرة وجهك والتخلص من الجلد الميت ملعقة قهوة – ملعقتين زيت جوز الهند يكرر أسبوعيا لمدة 10-15 دقيقه

ماسك القهوة لتفتيح الوجه..

2\1 ملعقة صغيرة قهوة

ملعقة كبيرة حليب

4 نقاط ماء الورد

امزجي المكونات واتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة كل أسبوع.
قضية فريدة من نوعها , سيدة خلعت زوجها لفحولته الزائده وذلك لتناولة دواء جبار إعلان
قضية فريدة من نوعها , سيدة خلعت زوجها لفحولته الزائده وذلك لتناولة دواء جبار
avanti

المصدر: صدي البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4 ماسكات من القهوة لتفتيح البشرة.. تعرف عليهم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87710

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager