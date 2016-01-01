طريقة عمل الكول سلو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الكول سلو

صورة الخبر: سلطة الكول سلو
سلطة الكول سلو

سلطة الكول سلو من أشهى أصناف السلطة التي يحبها الكبار والصغار، ويتهافتون عليها في المطاعم، وهي صنف لذيذ يمكنك تقديمه على سفرتك ولضيوفك بخطوات سهلة وبسيطة وأقل مجهود في المنزل اليكم اكثر من طريقة لعمل سلطة الكول سلو.

طريقة عمل الكول سلو:

مدة التحضير: 15 دقيقة
الكمية: تكفي لـ 4 أفراد

مكونات الكول سلو:

ثمرة كرنب صغيرة
2 ثمرة جزر مبشور
ربع فنجان مايونيز
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة حليب
ملعقة كبيرة خل أبيض
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ربع ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أسود

طريقة عمل الكول سلو :

قومي بتقطيع الكرنب إلى شرائح صغيرة، وابشري الجزر بالمبشرة
في وعاء عميق اخلطي الكرنب مع الجزر، وضيفي المايونيز ثم الليمون ثم ملعقتين الحليب السكر وقلبيه
ضيفي ملعقة الخل الأبيض ثم الملح والفلفل الأسود وقلبي الخليط جيدًا ثم اتركيه في الثلاجة وقدميه عند الغداء.

المصدر: صدي البلد

أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الكول سلو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56990

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager