يحمي المعدة ويفقد الوزن سريعا.. 8 فوائد صحية للتفاح



فوائد صحية للتفاح فوائد صحية للتفاح

التفاح هو أحد أكثر الفواكه شعبية، له فوائد عدة يحمى المعدة من الإصابة بالأمراض، ويساعد على خسارة الوزن، إليكم أبرز فوائد التفاح.



فيما يلي كشف موقع هيلثي عن 10 فوائد صحية رائعة للتفاح:



1. التفاح مغذي:

تفاحة متوسطة - يبلغ قطرها حوالي 3 بوصات (7.6 سم) - تساوي 1.5 كوبًا من الفاكهة. يوصى بتناول كوبين من الفاكهة يوميًا في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.

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تفاحة واحدة متوسطة الحجم - 6.4 أوقية أو 182 جرامًا - تقدم العناصر الغذائية التاليةالسعرات الحرارية: 95الكربوهيدرات: 25 جراماالألياف: 4 جراماتفيتامين ج: 14٪ من الكمية اليومية المرجعية (RDI)البوتاسيوم: 6٪ من RDIفيتامين ك: 5٪ من RDIعلاوة على ذلك، توفر نفس الحصة 2-4٪ من RDI للمنغنيز والنحاس والفيتامينات A و E و B1 و B2 و B6.يعتبر التفاح أيضًا مصدرًا للبوليفينول. في حين أن ملصقات التغذية لا تسرد هذه المركبات النباتية ، فمن المحتمل أن تكون مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية.للحصول على أقصى استفادة من التفاح، اترك القشر - فهو يحتوي على نصف الألياف والعديد من مادة البوليفينول.يعتبر التفاح مصدرًا للألياف وفيتامين سي، كما أنه يحتوي على البوليفينول التي قد يكون لها فوائد صحية عديدة.2. التفاح يفقد الوزن سريعاالتفاح غني بالألياف والماء - صفتان تجعلهما ممتلئين.وفي إحدى الدراسات، شعر الأشخاص الذين تناولوا شرائح التفاح قبل الوجبة بالشبع أكثر من أولئك الذين تناولوا عصير التفاح أو عصير التفاح أو بدون منتجات تفاح.وفي نفس الدراسة، أولئك الذين بدأوا وجبتهم بشرائح التفاح تناولوا أيضًا ما متوسطه 200 سعر حراري أقل من أولئك الذين لم يفعلوا.وفي دراسة أخرى لمدة 10 أسابيع على 50 امرأة بدينة ، خسر المشاركون الذين تناولوا التفاح في المتوسط رطلين (1 كجم) وتناولوا سعرات حرارية أقل بشكل عام ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كعكات الشوفان التي تحتوي على نسبة مماثلة من السعرات الحرارية والألياف .ويعتقد الباحثون أن التفاح يشبع أكثر لأنه أقل كثافة للطاقة ، ومع ذلك لا يزال يوفر الألياف والحجم، علاوة على ذلك ، فإن بعض الماواد الطبيعية فيها قد تعزز فقدان الوزن.ووجدت دراسة أجريت على الفئران البدينة أن أولئك الذين تناولوا مكملات من التفاح المطحون وعصير التفاح فقدوا وزنًا أكبر ، وكان لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي مقارنة بالمجموعة الضابطة .ويساعد التفاح في إنقاص الوزن بعدة طرق، كما أنها ممتلئة بشكل خاص بسبب محتواها العالي من الألياف.3. التفاح يفيد القلبتم ربط التفاح بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب .يكون أحد الأسباب هو أن التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان - النوع الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.كما أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة. يتركز العديد من هؤلاء في القشر.أحد هذه البوليفينول هو الفلافونويد إيبيكاتشين ، والذي قد يخفض ضغط الدم.وجد تحليل للدراسات أن تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪ .يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم ، وتقليل أكسدة LDL "السيئة" ، والعمل كمضادات للأكسدة .خلصت دراسة أخرى قارنت تأثيرات تناول تفاحة يوميًا بتناول الستاتين - فئة من العقاقير معروفة بخفض الكوليسترول - إلى أن التفاح سيكون فعالًا تقريبًا في الحد من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب مثل الأدوية .ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه لم تكن تجربة مضبوطة ، يجب أن تؤخذ النتائج بحبوب ملح.ربطت دراسة أخرى بين تناول الفاكهة والخضراوات ذات اللب الأبيض ، مثل التفاح والكمثرى ، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لكل 25 جرامًا - حوالي 1/5 كوب من شرائح التفاح - المستهلكة ، انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9٪ .4. يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكريربطت العديد من الدراسات تناول التفاح بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .في إحدى الدراسات الكبيرة ، ارتبط تناول تفاحة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 28٪ ، مقارنة بعدم تناول أي تفاح. حتى تناول عدد قليل من التفاح في الأسبوع كان له تأثير وقائي مماثل .من الممكن أن تساعد مادة البوليفينول الموجودة في التفاح في منع تلف الأنسجة لخلايا بيتا في البنكرياس. تنتج خلايا بيتا الأنسولين في جسمك وغالبًا ما تتضرر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.يرتبط تناول التفاح بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. ربما يكون هذا بسبب محتواها من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة.5. قد يكون لها تأثيرات بريبايوتيك وتعزز البكتيريا المعوية الجيدةيحتوي التفاح على البكتين ، وهو نوع من الألياف التي تعمل كمواد حيوية . هذا يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.لا تمتص الأمعاء الدقيقة الألياف أثناء الهضم. بدلًا من ذلك ، يذهب إلى القولون ، حيث يمكن أن يعزز نمو البكتيريا الجيدة . يتحول أيضًا إلى مركبات مفيدة أخرى تدور مرة أخرى عبر جسمك .نوع الألياف في التفاح تغذي البكتيريا الجيدة وقد تكون السبب في أنها تحمي من السمنة وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.6. المواد الموجودة في التفاح قد تساعد في منع السرطانأظهرت دراسات أنابيب الاختبار وجود صلة بين المركبات النباتية في التفاح وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.بالإضافة إلى ذلك، أفادت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول التفاح مرتبط بانخفاض معدلات الوفاة من السرطان.يعتقد العلماء أن آثارها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات قد تكون مسؤولة عن آثارها المحتملة في الوقاية من السرطان.يحتوي التفاح على العديد من المركبات الطبيعية التي قد تساعد في مكافحة السرطان. ربطتها الدراسات القائمة على الملاحظة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والموت بسبب السرطان.7. يحتوي التفاح على مركبات يمكن أن تساعد في محاربة الربوقد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة.وجدت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 68000 امرأة أن أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من التفاح كان لديهم أقل خطر للإصابة بالربو. ارتبط تناول حوالي 15٪ من تفاحة كبيرة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 10٪ .يحتوي جلد التفاح على مادة الفلافونويد كيرسيتين ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب . هاتان طريقتان قد تؤثر فيهما على الربو وردود الفعل التحسسية.يحتوي التفاح على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في تنظيم الاستجابات المناعية والحماية من الربو.8. يكون التفاح مفيد لصحة العظاميرتبط تناول الفاكهة بزيادة كثافة العظام ، وهي علامة على صحة العظام .يعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات في الفاكهة قد في يحمي التفاح من إصابة المعدة من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.فئة المسكنات المعروفة باسم العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) يمكن أن تؤذي بطانة المعدة.وجدت دراسة أجريت على أنابيب الاختبار والفئران أن مستخلص التفاح المجفف بالتجميد ساعد في حماية خلايا المعدة من الإصابة بسبب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.يُعتقد أن مركبين نباتيين في التفاح - حمض الكلوروجينيك والكاتشين - مفيدان بشكل خاص .ومع ذلك ، هناك حاجة للبحث على البشر لتأكيد هذه النتائج.يحتوي التفاح على مركبات قد تساعد في حماية بطانة المعدة من الإصابة بسبب مسكنات الألم NSAID.