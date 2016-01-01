صفقة كبرى لمنع كارثة نووية.. موسكو تقدم أهم عروضها لـ واشنطن



موسكو تقدم أهم عروضها لـ واشنطن موسكو تقدم أهم عروضها لـ واشنطن

قدمت روسيا عرضًا كبيرًا للولايات المتحدة الأمريكية ، فيما يخص سباق التسلح النووي بينهما، وذلك في إطار مابدأ منذ عقود بين الدولتين من معاهدات تحد من أسلحة الدمار الشامل بعدما وصلت الأمور بينهما إلى حافة اشتعال حرب نووية مرعبة حبست أنفاس العالم أجمع وقتها فيما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية، وفق ما أفادت صحف دولية، منها النيويورك تايمز الأمريكية.



ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو، التي عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت - 3) لمدة عام واحد، مستعدة إلى جانب واشنطن التعهد بالالتزام بتجميد الرؤوس الحربية النووية.



أكدت الخارجية الروسية :"روسيا تقترح تمديد معاهدة ستارت لمدة عام واحد، وفي نفس الوقت مستعدة، مع الولايات المتحدة، الالتزام بـتجميد عدد الرؤوس الحربية النووية التي يملكها الطرفان لهذه الفترة".

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وقالت وزارة الخارجية في بيان "إذا كان هذا النهج يناسب واشنطن ، فيمكننا استغلال الوقت الذي اكتسبناه نتيجة لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول مستقبل الضوابط على الصواريخ النووية مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي".وفي مفاوضات لتمديد اتفاقية ستارت الجديدة للحد من الأسلحة التي تعود إلى حقبة أوباما ، والتي تنتهي في أوائل العام المقبل ، أصرت إدارة ترامب على تبني سقف أوسع للرؤوس الحربية النووية غير مقيدة حاليًا بالمعاهدة.في الأسبوع الماضي ، رفضت واشنطن اقتراح الكرملين الأخير بتمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام آخر "دون قيد أو شرط".في 16 أكتوبر 2020 ، خلال مؤتمر بالفيديو يوم الجمعة مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي ، اقترح فلاديمير بوتين عرض تمديد معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة لمدة عام آخر "دون قيد أو شرط" من أجل إنقاذ "محادثات جوهرية" بشأن مراقبة الأسلحة، حيث من المقرر أن تنتهي اتفاقية ستارت الجديدة في فبراير 2021.وتقول موسكو إنها لم تتلق أبدًا ردًا رسميًا من البيت الأبيض ، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين وكبير مفاوضي الحد من التسلح للرئيس ترامب ، مارشال بيلينجسلي ، كتبوا على تويتر أنهما يرفضان فكرة التمديد غير المشروط ، واصفين إياها بالمخيبة للآمال .شكك بعض المحللين الأمريكيين في إصرار إدارة ترامب على اقتران تمديد معاهدة ستارت الجديدة بوعد بتجميد جميع فئات الرؤوس الحربية.قال وزير الدفاع السابق ويليام بيري لوكالة أسوشيتيد برس إن فكرة التجميد الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية قد تكون "مناورة سياسية محلية" قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن عدد هذه الأسلحة لم يتغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.في الوقت نفسه ، اتهمت واشنطن موسكو بالاحتيال على اتفاقيات الحد من الأسلحة السابقة والمناورة لبناء ترسانتها النووية من الأسلحة قصيرة المدى وغير الاستراتيجية التي لا تحكمها حاليًا معاهدة ستارت الجديدة.وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، يؤيد جو بايدن تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات أخرى دون شروط مسبقة.