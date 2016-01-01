3 أزمات تواجه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي



لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

تبحث لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الملفات خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار من السرية التامة تجنب لعدم تشتييت تركيز الفريق الاول الذي يخوض في تلك الأيام مباريات مصيرية وقوية ، سواء في دوري أبطال افريقيا أو كأس مصر بجانب المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري.



وحقق الفريق الأحمر، الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي ، بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي اقيمت في ملعب الملك محمد الخامس علي أن تكون مباراة الإياب الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.



وتواجه لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ، ومعه مدير التعاقدات امير توفيق، 3 ازمات في الفترة الحالية أولها طلب المدير الفني بيتسو موسيماني مزيد من الوقت قبل إصدار قراره النهائي في ملف اللاعبين الذي يرغب في رحيلهم سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد البيضاوي .

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والأزمة الثانية تتمثل في الأزمة التي خلفتها إجراءات فيروس كورونا بتغيير فترات القيد في أغلب دول العالم ، لذا فإن هناك صعوبة شديدة في تسويق اللاعبين خارجيا وهناك مشكلة واضحة فيما يخص جيرالدو وأجايي الذي تم الإستقرار علي رحيلهم بعد دوري أبطال أفريقيا ، فيما لا يزال الجدال واسع حول رغبة الجهاز الفني في إعارة أليو بادجي والتعاقد مع مهاجم أخر قوي.الأزمة الثالثة تتمثل في الصفقات التي طالب موسيماني التعاقد معها ، وعلي رأسها سيرينو حيث تمسك صن داونز باللاعب بشدة خاصة أنه الورقة الأساسية الرابحة بعد مغادرة المدير الفني للقلعة الحمراء ، بجانب رفض النادي الجنوب أفريقي فكرة رحيل لاعب أخر للقلعة الحمراء ، ونفس الأمر ينطق في مدافع مصر المقاصة أحمد سامي بجانب إصابة باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي تبعده عن الحسابات الحمراء .