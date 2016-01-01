تبحث لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الملفات خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار من السرية التامة تجنب لعدم تشتييت تركيز الفريق الاول الذي يخوض في تلك الأيام مباريات مصيرية وقوية ، سواء في دوري أبطال افريقيا أو كأس مصر بجانب المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري.
وحقق الفريق الأحمر، الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي ، بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي اقيمت في ملعب الملك محمد الخامس علي أن تكون مباراة الإياب الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.
وتواجه لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ، ومعه مدير التعاقدات امير توفيق، 3 ازمات في الفترة الحالية أولها طلب المدير الفني بيتسو موسيماني مزيد من الوقت قبل إصدار قراره النهائي في ملف اللاعبين الذي يرغب في رحيلهم سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الوداد البيضاوي .
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التعليقات على 3 أزمات تواجه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي
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