منها نقص فيتامين د| تعرف على أسباب تشنجات اليد أو القدم



تشنجات اليد أو القدم تشنجات اليد أو القدم

يتعرض الكثير من الأشخاص للتشنجات ، وهي عبارة عن تقلصات في عضلات اليدين أو الإبهام أو القدمين أو أصابع القدم، عادة ما تكون التشنجات قصيرة ، لكنها يمكن أن تكون شديدة ومؤلمة، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، والتي تعتمد الأعراض على السبب قد تشمل:



تشنج

إعياء

ضعف العضلات

خدر أو وخز أو شعور "بوخز وإبر"

الوخز

حركات سريعة غير خاضعة للرقابة ، بلا هدف

تشنجات الساق الليلية شائعة عند كبار السن.



اسباب تشنجات اليد والقدم:

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غالبًا ما لا يكون للتشنجات أو التشنجات في العضلات سبب واضح.تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات اليد أو القدم ما يلي:مستويات غير طبيعية من الشوارد أو المعادن في الجسماضطرابات الدماغ، مثل مرض باركنسون ، التصلب المتعدد ، خلل التوتر ، و مرض هنتنغتونأمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلىتلف عصب واحد أو مجموعة عصبية ( اعتلال العصب الأحادي ) أو الأعصاب المتعددة (اعتلال الأعصاب المتعدد) المتصلة بالعضلاتالجفاف (عدم وجود سوائل كافية في جسمك)فرط التنفس ، وهو تنفس سريع أو عميق يمكن أن يحدث مع القلق أو الذعرتقلصات العضلات ، وعادة ما تحدث بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة أو نشاط العملالحمل ، غالبًا خلال الثلث الثالث من الحملاضطرابات الغدة الدرقيةنقص فيتامين داستخدام بعض الأدوية