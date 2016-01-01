منها نقص فيتامين د| تعرف على أسباب تشنجات اليد أو القدم

تشنجات اليد أو القدم
يتعرض الكثير من الأشخاص للتشنجات ، وهي عبارة عن تقلصات في عضلات اليدين أو الإبهام أو القدمين أو أصابع القدم، عادة ما تكون التشنجات قصيرة ، لكنها يمكن أن تكون شديدة ومؤلمة، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، والتي تعتمد الأعراض على السبب قد تشمل:
تشنج
إعياء
ضعف العضلات
خدر أو وخز أو شعور "بوخز وإبر"
الوخز
حركات سريعة غير خاضعة للرقابة ، بلا هدف
تشنجات الساق الليلية شائعة عند كبار السن.
اسباب تشنجات اليد والقدم:
غالبًا ما لا يكون للتشنجات أو التشنجات في العضلات سبب واضح.
تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات اليد أو القدم ما يلي:
مستويات غير طبيعية من الشوارد أو المعادن في الجسم
اضطرابات الدماغ، مثل مرض باركنسون ، التصلب المتعدد ، خلل التوتر ، و مرض هنتنغتون
أمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلى
تلف عصب واحد أو مجموعة عصبية ( اعتلال العصب الأحادي ) أو الأعصاب المتعددة (اعتلال الأعصاب المتعدد) المتصلة بالعضلات
الجفاف (عدم وجود سوائل كافية في جسمك)
فرط التنفس ، وهو تنفس سريع أو عميق يمكن أن يحدث مع القلق أو الذعر
تقلصات العضلات ، وعادة ما تحدث بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة أو نشاط العمل
الحمل ، غالبًا خلال الثلث الثالث من الحمل
اضطرابات الغدة الدرقية
نقص فيتامين د
استخدام بعض الأدوية
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