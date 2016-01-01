نشر بتسو موسيماني المدير الفني الجديد النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.
وعلق موسيماني على الصورة التي ظهر بها رفقة الخطيب، "الرئيس كابتن بيبو، شكرا لك على تكليفك لي بهذه المهمة الكبيرة وايمانك بي".
وفاز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل لا شيء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قبل لقاء العودة أمام الوداد.. موسيماني يوجه رسالة لـ محمود الخطيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق