قبل لقاء العودة أمام الوداد.. موسيماني يوجه رسالة لـ محمود الخطيب

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صورة الخبر: موسيماني
موسيماني

نشر بتسو موسيماني المدير الفني الجديد النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وعلق موسيماني على الصورة التي ظهر بها رفقة الخطيب، "الرئيس كابتن بيبو، شكرا لك على تكليفك لي بهذه المهمة الكبيرة وايمانك بي".

وفاز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وذلك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وشن الوداد هجومًا ناريًا على النادي الاهلي، وتمركز داخل منطقة جزاء محمد الشناوي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ولكن دون تحقيق أهداف في مرمى المارد الأحمر.

وسجل الأهلي الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من أرطامت في يد مدافع الفريق المغربي.

المصدر: صدي البلد

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