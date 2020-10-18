

«وزيرة التجارة» توجه «تحديث الصناعة» بوضع خطة عمل بمستهدفات وأولويات واضحة «وزيرة التجارة» توجه «تحديث الصناعة» بوضع خطة عمل بمستهدفات وأولويات واضحة

وجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية قيام مركز تحديث الصناعة وضع خطة عمل جديدة للمركز توضح مستهدفاته وأولوياته خلال المرحلة الحالية.



وأوضحت أن خطة العمل يجب أن تمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني لقطاع الصناعة مع وضع مؤشرات أداء للعاملين بالمركز ، فضلاً عن مراجعة الهيكل المؤسسي والمهام الوظيفية للاستفادة من الخبرات والمؤهلات غير المستغلة.



وأكدت جامع أن المركز يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المركز في تطوير وتحديث الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

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جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي الجديد لمركز تحديث الصناعة حيث تم استعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية وسبل النهوض بدور ومكانة المركز.وأشارت إلى ضرورة تفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم الاستفادة من عائدها على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات النمو وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية.ولفتت جامع إلى ثقة الوزارة في الكفاءات والخبرات المتميزة المتوافرة بالمركز وقدرة العاملين به على النهوض بدوره خلال المرحلة المقبلة،خاصة فى ظل القيادة الجديدة للمركز والذى يتمتع بخبرات كبيرة فى مجال الصناعة.وذكرت ضرورة العمل في إطار خطة ورؤية الوزارة التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.المجمعات الصناعيةوشددت جامع على أهمية تعزيز العمل الجماعي وتضافر الجهود بين مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات التابعة للوزارة والمعنية بتنمية الصناعة والتجارة الخارجية وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفروعها المنتشرة في محافظات الجمهورية وهيئة تنمية الصادرات.ولفتت إلى ضرورة قيام المركز بدور بارز في تسويق المجمعات الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً وتحفيز رجال الصناعة وشباب المستثمرين على التقدم للحصول على وحدات صناعية في هذه المجمعات.وأشادت جامع بالمشاركة المتميزة لمشروع كرييتيف ايجيبت التابع لمركز تحديث الصناعة في معرض تراثنا حيث كان للبرنامج لمسات إبداعية وابتكارية بارزة حظيت بإقبال عدد كبير من زوار المعرض، مشيرة إلى أن البرنامج يعد من أهم البرامج التي أطلقها المركز حيث يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 مورد إلى جانب حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف محافظات الجمهورية.