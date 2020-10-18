محدث.."داو جونز" يفقد 410 نقاط بالختام مع شكوك بشأن التحفيز

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › محدث.."داو جونز" يفقد 410 نقاط بالختام مع شكوك بشأن التحفيز

صورة الخبر: محدث.."داو جونز" يفقد 410 نقاط بالختام مع شكوك بشأن التحفيز
محدث.."داو جونز" يفقد 410 نقاط بالختام مع شكوك بشأن التحفيز

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 410 نقاط مع شكوك بشأن حزمة التحفيز.

وكان قطاعا الطاقة والتكنولوجيا الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية حيث تراجعا بنحو 2.1 بالمائة و1.9 بالمائة على التوالي.

وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات حيث تفاءل المستثمرون مع استمرار المحادثات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تكثيف الجهود نحو حزمة مالية لدعم الاقتصاد.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستمنح إدارة ترامب 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن قلق المستثمرون من انتهاء أول يوم من المهلة دون التوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً 40 مليون حالة مما أضعف معنويات المستثمرين.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن نمو اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن بأقل من التوقعات.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 410.8 نقطة إلى 28195.4 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 3426.9 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 11478.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.42.

المصدر: مباشر

أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محدث.."داو جونز" يفقد 410 نقاط بالختام مع شكوك بشأن التحفيز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52893

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager