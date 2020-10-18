

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ11.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ11.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية

قام البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بطرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة.



وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث نحو 3.5 مليار جنيه وذلك لآجل 10 سنوات.



وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.





وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.



وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.



وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.



وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.



وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الشهر الماضي، خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25% على الترتيب.