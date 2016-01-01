

شركة تعديلات تحول إحدى سيارات دودج لنسخة جبارة شركة تعديلات تحول إحدى سيارات دودج لنسخة جبارة

تمكنت شركة هينيسي، من إدخال تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة دودج الرياضية متعددة الاستخدامات Durango SRT Hellcat، منحتها قوة هائلة في معدلات الأداء، حيث تتمكن السيارة من الانطلاق بقوة 1026 حصان/1314 نيوتن متر عزم الدوران الأقصى، وذلك بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها



على المحرك V8 سعة 6.2 لتر بشكل عام وعلى الكمبريسور بوجه خاص، وبفضل هذه التعديلات فإن السيارة المعدلة تتسارع من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 2.8 ثانية بدلا من 3.5 ثانية.





وتمتاز نسخة هينيسي من دودج Durango SRT Hellcat من خلال التوقيعات والملصقات لشركة التعديل والموجودة على الجسم وبالمقصورة الداخلية، ولم تكشف هينيسي عن سعر سيارتها، التي يقتصر إنتاجها على 50 نسخة منها.







وتعد السيارة Dodge Durango SRT Hellcat الأقوى على مستوى العالم بين فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، والتي ينطلق الموديل القياسي منها بقوة 720 حصان/875 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.