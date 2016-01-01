

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية من داتشا تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية من داتشا

تستعد شركة داتشا الرومانية، لإطلاق أول سيارة كهربائية من إنتاجها، والتي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV. وتحمل السيارة الجديدة اسم Spring Electric، و تعتمد على محرك كهربائي بقوة 33 كيلووات/45 حصان، ويولد عزم دوران أقصى 125 نيوتن متر، ويتم إمداد المحرك بالطاقة الكهربائية عن طريق بطارية سعة 26.8 كيلووات/ساعة.



وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 225



كلم وتصل السرعة القصوى لسيارة داتشا الكهربائية الجديدة إلى 125 كلم/ساعة، وتمتاز السيارة الكهربائية الجديدة بباقة التجهيزات البرتقالية، من خلال بعض اللمسات التصميمية باللون البرتقالي الزاهي، كما يتوافر للسيارة الجديدة باقة من الجنوط الفولاذية أو الجنوط المصنوعة من معدن خفيف.

وتتميز السيارة الجديدة برحابة المقصورة الداخلية، وخاصة للركاب على المقعد الخلفي، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 300 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 600 لتر عند طي مساند ظهر المقعد الخلفي.

وتضم باقة التجهيزات القياسية لـ Spring Electric الجديدة على نوافذ كهربائية وشاشة رقمية قياس 3.5 بوصة بين العدادات الرقمية المستديرة، لعرض المعلومات الإضافية، ويمكن لقائد السيارة تفعيل المساعد الصوتي من أندرويد أو أبل بضغطة زر على المقود متعدد الوظائف، وتضم باقة التجهيزات الاختيارية مكيف هواء يدوي ونظام ملتيميديا بشاشة قياس 7 بوصة ومرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيا.







