

هيونداي تكشف عن i20 الجديدة هيونداي تكشف عن i20 الجديدة

إذا كنت تبحث عن سيارة متوسطة الحجم مناسبة لتنقلاتك مع أسرتك داخل المدينة، فلا شك أن السيارة i20 من هيونداي ستكون خيارًا مناسبًا، فهي تقع بالضبط في المنتصف بين i10 الهاتشباك الصغيرة وi30 الأكبر حجمًا، وتعد من أكثر سيارات صانعتها نجاحًا منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2008. وقد كشفت هيونداي مؤخرًا عن الجيل الثالث منها.



تم تجهيز i20 الجديدة بميزات أمان تتوافق مع أعلى معايير السلامة الأوروبية، وتشمل نظام التحكم في السرعة الذكي القائم على نظام الملاحة، ومساعد تحديد السرعة الذكي، ومساعد تتبع المسار، بالإضافة إلى نظام eCall الذي يسمح لركاب السيارة بالاتصال بخدمات الطوارئ بضغطة زر، أو تلقائيًا في حالة فتح الوسادة الهوائية.



وتتوافر السيارة بمحرك T-GDi بقوة 100 حصان أو 120 حصانًا، ويتصل بناقل حركة ثنائي القابض من سبع سرعات، أو ناقل حركة يدوي من ست سرعات.

وللمرة الأولى توفر هيونداي الإصدار N Line من سيارتها، وبالإضافة إلى خياري المحرك السابقين يتوافر معه محرك MPI قياسي بسعة 1.2 لتر بقوة 84 حصانًا.ومقارنةً بالإصدار السابق، أصبحت أبعاد i20 الجديدة أكثر ديناميكية، فقد انخفض السقف قليلاً وأصبح الهيكل أعرض مع طول متزايد وقاعدة عجلات أطول، ويتم تعزيز ذلك من خلال عجلات معدنية مقاس 17 بوصة مصممة حديثًا.وتؤكد هيونداي على المظهر الأنيق للسيارة من خلال المصدات الأمامية والخلفية ذات المظهر الديناميكي، بالإضافة إلى شبكة أمامية جديدة شديدة الاتساع مع فتحات واسعة، ومابيح أمامية بتصميم حرف L، وأكثر ما يميز السيارة الخطوط الحادة الموزعة على الجسم وتبدو أوضح ما يكون في المقدمة أسفل المصد وفي المؤخرة في تصميم المصابيح الخلفية. ويمكن لعملاء هيونداي الاختيار من بين 10 ألوان للجسم الخارجي.في الداخل يتوافر إحساس متجدد الهواء، بينما تبدو المقصورة منحوتة بخطوط جذابة، وتتمثل إحدى ميزات التصميم في الشفرات الأفقية التي تغطي لوحة القيادة وتمنحها مظهرًا غير تقليدي مع الإيحاء بالاتساع والراحة. أما عجلة القيادة فقد تم تجهيزها بمفاتيح تبديل حديثة.ويمكن لركاب i20 الاستمتاع بإضاءة داخلية لطيفة بفضل تقنية الإضاءة المحيطية الزرقاء الجديدة الـLED. ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة ألوان داخلية، هي الأسود، أو الأسود والرمادي، أو الأسود مع الأزرق والأصفر، وكلها ألوان جذابة توفر مظهرًا أنيقًا للمقصورة.وتوفر النسب الديناميكية الجديدة للسيارة مساحة أكبر للأرجل والأكتاف، بالإضافة إلى مساحة تخزين أكبر.



