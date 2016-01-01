أعلنت شركة نوكيا الفنلندية، الاثنين، أن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اختارتها لبناء أول شبكة اتصالات خلوية على سطح القمر.
وستكون الشبكة القمرية جزءا من جهود وكالة الفضاء الأميركية لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 وبناء مستوطنات طويلة الأجل هناك في إطار برنامجها أرتميس.
وقالت نوكيا إن أول نظام اتصالات لاسلكي عريض النطاق في الفضاء سيقام على سطح القمر في أواخر 2022 قبل عودة البشر إلى هناك.
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التعليقات على لاستقبال البشر.. بناء أول شبكة هاتف محمول على القمر
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