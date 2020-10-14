6 طرق للسيطرة على مرض السكري

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6 طرق للسيطرة على مرض السكري

تستقبل العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

‏وتشير وزارة الصحة والسكان، إلى أن المستهدفين بالمبادرة يمكنهم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لهم من خلال تطبيق صحة مصر .


وقدمت وزارة الصحة 6 نصائح للسيطرة على السكر، على النحو التالي:

- تناول الوجبات الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون.

- متابعة مستوى سكر الدم بانتظام.

- ممارسة الرياضة.

- المتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام.
- شرب كميات كافية من الماء.

- الحفاظ على الوزن الصحي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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