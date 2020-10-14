6 طرق للسيطرة على مرض السكري

تستقبل العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.
وتشير وزارة الصحة والسكان، إلى أن المستهدفين بالمبادرة يمكنهم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لهم من خلال تطبيق صحة مصر .
وقدمت وزارة الصحة 6 نصائح للسيطرة على السكر، على النحو التالي:
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