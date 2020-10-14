

6 طرق للسيطرة على مرض السكري 6 طرق للسيطرة على مرض السكري

تستقبل العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.



‏وتشير وزارة الصحة والسكان، إلى أن المستهدفين بالمبادرة يمكنهم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لهم من خلال تطبيق صحة مصر .





وقدمت وزارة الصحة 6 نصائح للسيطرة على السكر، على النحو التالي:

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- تناول الوجبات الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون.- متابعة مستوى سكر الدم بانتظام.- ممارسة الرياضة.- المتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام.- شرب كميات كافية من الماء.- الحفاظ على الوزن الصحي.