سهلة وبسيطة .. ازاى تخلي قلبك حديد فى 6 خطوات



أفضل الطرق لحماية قلبك أفضل الطرق لحماية قلبك

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة البعض من آلام فى القلب ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تبحث عن أفضل الطرق لحماية قلبك والنصائح الطبية لتقوية القلب إليك التفاصيل.



قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ، أن هناك خطوات للحفاظ على القلب وحمايته من الأمراض وهي عبارة عن الآتي.



الإبتعاد عن التدخين

السير لمدة ٤٥ دقيقة يوميا

ممارسة الرياضة

تناول طعام صحي

الإبتعاد عن تناول الدهون والمسبك

الإبتعاد عن الاندفاع والتفكير فى مشكلة ما لمدة ايام فهذا يهدد القلب.

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وأكد العبادي ، أن النظام الغذائي يرتبط بمجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات بتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الحبوب الكاملةتحتوي الحبوب الكاملة على قدر أكبر من الحبوب الطبيعية، وهذا يعني أن لديها المزيد من العناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية وفيتامين ب وفيتامين هـ والدهون الصحية.اتخذ خيارات صحية للدهونوأفضل الدهون التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي هي الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة (أوميغا 3 وأوميغا 6). يمكنك العثور على هذه الدهون الصحية في الأفوكادو والمكسرات والأسماك وبذور عباد الشمس.استخدم الأعشاب والتوابل بدلًا من الملحتناول الكثير من الملح يضر بقلبك يمكن أن يزيد الصوديوم الموجود في الملح من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.