

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-10-2020 سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-10-2020

يرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-10-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر التحديثات بالبنوك، في التقرير التالي:



وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوق تداول العملات المحلية وبلغ متوسط سعره 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء السعر فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل في بنك عوده إلى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وشهد الريال فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول السعر في البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.يشار الي أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".