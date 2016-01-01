

مهمة فضائية تكشف اليوم كيف تكونت الأرض مهمة فضائية تكشف اليوم كيف تكونت الأرض

يهبط المسبار الأمريكي أوزوريس ريكس على الكويكب بينو، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، لأخذ عينة منه.



ومن المقرر أن يجمع المسبار عينات من الكويكب "بينو"، تقدر بـ 60 جراما فقط، عن طريق ذراع طولها 3 أمتار.



وسيهبط أوزوريس ريكس على بينو لمدة 15 ثانية، في إطار المناورة المعروفة باسم "لمس وذهاب"، وتديرها شركة لوكهيد مارتن سبيس.

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وقالت وكالة "ناسا"، إن "مهمة أوزوريس ريكس تعد أول مهمة أمريكية لاستعادة عينة بدائية من كويكب وإعادتها إلى الأرض لإجراء مزيد من الدراسات".يحتوي بينو على مواد من الأيام الأولى للنظام الشمسي ومركبات عضوية، ربما أدت إلى الحياة على الأرض ومحيطات الأرض، بحسب ناسا.وفي حال فشل المحاولة سيعود المسبار في يناير لإعادة الكرة، وفقا لشبكة "أ بي سي".ويبعد الكويكب بينو عن الأرض 334 مليون كليو متر ويبلغ عرضه 500 متر، وتم إطلاق مهمة ريكس في 8 سبتمبر 2016 ووصل إلى بينو في 3 ديسمبر 2018، وستعود العينة إلى الأرض في 24 سبتمبر عام 2023.